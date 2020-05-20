«Большие гастроли» — онлайн. Афиша Красноярска на неделю с 20 мая

Где посмотреть лучшие российские спектакли?

Федеральная программа «Большие гастроли» официально стартовала в 2014 году и дала возможность российским зрителям увидеть лучшие постановки театров со всей страны. В этом году эти спектакли смогут увидеть все без исключения, поскольку проект ушел в интернет и открыл «Домашний сезон» на март, апрель и май. Если вы пропустили спектакль онлайн, его можно увидеть в записи. Например, запись трансляции от 09.05.2020. спектакля МОСКОВСКОГО ГУБЕРНСКОГО ТЕАТРА, В.Астафьев «Весёлый солдат» (худ. рук. постановки С. Безруков)

На сайте проекта «Большие гастроли» представлены:

- видеозаписи спектаклей, предоставленные эксклюзивно театрами-участниками программы «Большие гастроли»

- прямые эфиры интернет-трансляций постановок из театров-участников программы «Большие гастроли»

- подборки онлайн-проектов региональных и ведущих театров, которые запустили свои интернет-проекты специально на время ограничения посещений для зрителей

- ссылки на интернет-порталы отечественных и зарубежных театров.

Как смотреть:

1. подпишитесь к любой соцсети «Большие гастроли» — ВКонтакте, Одноклассники, Facebook

2. подпишитесь на YouTube–канал «Большие Гастроли»

3.или смотрите на сайте «Большие гастроли», нужно найти «ИНТЕРНЕТ-ТРАНСЛЯЦИИ»

На этой неделе, с 18 по 24 мая , программа «Большие гастроли-онлайн» предлагает вниманию зрителей все театральные музыкальные жанры: опера, оперетта, мюзикл, балет.

18 мая 19.00 — опера «Тоска», Джакомо Пуччини, Волгоградский государственный театр «Царицынская опера»/ 12+ / 2 часа 3 мин.

19 мая 19.00 — мюзикл «Сирано де Бержерак», Новосибирский музыкальный театр /14+ / 2 часа 18 мин.

20 мая 19.00 — опера «Ермак«, Красноярский государственный театр оперы и балета им.Д. А. Хворостовского/12+/ 2 часа

21 мая 19:00 — оперетта «Летучая мышь», Саратовский академический театр оперы и балета/12+/ 2 часа 5 мин.

22 мая 19.00 —Гала-концерт «Рождественский оперный бал», Московский музыкальный театр «Геликон-опера» 6+/ 1 час 41 мин.

23 мая 19.00 — опера «Царская невеста», Пермский театр оперы и балета им. П.И. Чайковского/ 6+/ 2 часа 40 мин.

24 мая 19.00 — балет «Баядерка», Пермский театр оперы и балета им. П.И. Чайковского/12+/ 2 часа 26 мин.

Онлайн-лекция В Красноярске

Искусство дзен 16+

На лекции можно изучить:

- искусство пустоты. Хлопок одной ладони. Дзен и чань

- искусство как медитация, пробуждение и постижение красоты

- каллиграфия и живопись

Лектор: Кивкуцан Галина — культуролог, старший научный сотрудник музея Сурикова.

Посмотреть лекцию можно в любое время на канале Художественного музея им. Сурикова в YouTube.

Живопись в кино 16+

Ксения Харченко — научный сотрудник музея Сурикова, искусствовед, киновед расскажет, как живопись становится частью кино:

- как живопись связана с кинематографом?

- какие художники оказали влияние на Альфреда Хичкока, Дэвида Линча и Терренса Малика?

- что такое живописная цитата и как ее распознать?

- какие картины чаще встречаются в кино?

Посмотреть лекцию можно в любое время на канале Художественного музея им. Сурикова в YouTube.

От Мане до Бэнкси +

Илья Жигаев — магистр педагогики, искусствовед, покажет и расскажет, как современные художники работали с наследием предыдущих мастеров.

Из лекции вы узнаете:

- из чего делал свои картины Мане?

- является ли твоя кровать произведением искусства?

- кто убил телефонную будку?

- можно ли войти в историю, стерев чужой рисунок?

Посмотреть лекцию можно в любое время на канале Художественного музея им. Сурикова в YouTube.

Наука в городе 16+

Наука в городе — это разговор с приглашенным экспертом о легендах и об интересных местах Красноярска. Каждую неделю тут говорят о необычных сторонах, казалось бы, обычного города: «Как достать дно Енисея без акваланга?», «Кто по ночам гуляет по острову Татышев?», «Действительно ли на правом берегу стоит боевая ракета-носитель?». На каждый стрим организаторы приглашают эксперта, который разложит по полочкам правду и городские легенды.

Для тех, кто уже увлекается наукой, Ньютон-парк приготовил задачки. Первый, кто правильно ответит, получает приз — фирменный научный набор от музея NewtonBox. В нем уже собраны материалы и детали для полноценного научного исследования.

Лекция состоится 21 мая 2020 в 17.00 на канале Ньютон-парка в YouTube.

Лекции о Чайковском

рамках интернет-проекта Красноярской краевой филармонии #Krasfil_home художественный руководитель и главный дирижёр КАСО Владимир Ланде подготовил цикл из семи лекций-бесед, посвящённых жизни и творчеству П.И. Чайковского. К примеру, маэстро поведал о двух уникальных композиторских приёмах Петра Ильича, об особенностях его музыкального языка и важном жизненном этапе, открывшем новое в симфоническом жанре; о трёх женщинах, сыгравших важную роль в жизни композитора; о любви к Пушкину и побеге из неудачного брака; о блестящей маркетинговой находке гениального творца.

Лекции-беседы Владимира Ланде о русском гении уже посмотрели более 21 тысячи пользователей социальных сетей. Видео с записью лекций можно посмотреть на канале филармонии в YouTube.

Кино

Документальный фильм «Активация» 16+

ильм «Активация» — это хроника создания светомузыкального шоу на «Стрелке», реконструкции парка «Покровский» и других объектов Красноярска. Архитекторы делятся своими впечатлениями о проделанной работе и своим представлением о будущем Красноярска.

Премьера фильма состоялась в феврале этого года, сейчас его полная версия доступна в интернете.

Театр

Zoom-спектакль «Спящие» 18+ ФОТО

Актеры из разных городов и стран собрались онлайн, чтобы прочитать пьесу литовского драматурга Марюса Ивашкявичюса «Спящие» о будущем, о том, как человечество изменилось после глобальной катастрофы и живет в новых правилах в XXII веке.

В zoom-спектакле приняли участие: Ксения Раппопорт (Москва); Аня Чиповская (Москва); Гуна Зариня (Латвия); Лия Ахеджакова (Москва); Гундарс Аболиньш (Латвия); Яак Принц (Эстония); Николай Халезин (Великобритания); Григорий Гладий (Канада); Маша Слоним (Великобритания); Камий Кайоль (Франция); Агнешка Любомира Пиотровска (Польша); Виктор Шендерович (Москва); Евгения Додина (Израиль); Иван Колпаков (Латвия).

Но самое важное для красноярцев то, что в этом проекте принимала участие актриса драматического театра им. Пушкина Анна Богомолова. Приглашение поучаствовать в спектакле она получила от литовского драматурга Марюса Ивашкявичюса, который в декабре приезжал в Красноярск на премьеру спектакля по своей пьесе «Русский роман» о жизни Льва Толстого, в которой Анна Богомолова играет роль Кити.

Аудиозапись онлайн читки, которая проходила в форме zoom-conference, публикуется в виде 7 подкастов, по одному на каждую сцену пьесы. Записи можно послушать в социальной сети Facebook в группе KatlZ.

Внимание! В пьесе есть ненормативная лексика.