2020-05-25T08:36:06+03:00
Общество

Погода в Красноярске: горожан ожидает дождливая неделя

Пожарились на солнышке и хватит – пора сделать перерыв
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Погода в Красноярске: горожан ожидает дождливая неделяПогода в Красноярске: горожан ожидает дождливая неделяФото: Мария ЛЕНЦ
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Какая погода ожидает красноярцев в последнюю неделю мая, да и весны как таковой? Специалисты Гидрометцентра сделали свои прогнозы. В целом – дождливая. Осадки предрекают каждый день, с понедельника 25 мая по воскресенье 31 мая. Проливные дожди маловероятны, в основном небольшие и непродолжительные.

Что касается температуры воздуха, самым жарким днем недели станет сегодняшний понедельник, 25 мая – до 26 градусов, завтра 26 мая – уже 22 градуса и затем опустится до плюс 14. Ночью будет довольно прохладно, не более 5 – 7 градусов. Ветер преимущественно западный, до 5 метров в секунду.

На севере Красноярского края также будут осадки, но не дождь, а снег. Там еще присутствует зима. Температура воздуха на полуострове Таймыр ночью до минус 2, днем до плюс 2. В Норильске чуть теплее: ночью от 0 до плюс 3, днем – от 4 до 9 градусов и дождь.

На юге края, в Минусинском, Ермаковском, Шушенском районах, ожидаются небольшие осадки, а температура воздуха днем до 17 – 21 градусов, ночью не опустится ниже +3.

Остается добавить, что купальный сезон для красноярцев еще не открыт. Поэтому купаться в Енисее все-таки еще не стоит. Специалисты Роспотребнадзора должны еще взять пробы воды и песка на пляжах, чтобы определить наличие в них опасных для здоровья организмов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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