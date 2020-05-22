Когда откроют спортзалы и фитнес-центры в Красноярске в 2020 году: в Минспорте обсудили поэтапное снятие ограничительных мер

Пока в Красноярском крае разрешили работать только парикмахерским и салонам красоты. Первый рабочий день назначен уже на 25 мая 2020 года. Про спортзалы и фитнес-центры официальной информации нет, но совсем недавно в Минспорте обсудили рекомендации по поэтапному снятию ограничений с мира фитнеса. Будем надеяться, что в ближайшее время в Красноярске откроют спортзалы и фитнес-центры.

Итак, о каких этапах выхода идет речь:

Этап №1. Жителям города разрешается заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе: на уличных площадках, беговых и велосипедных дорожках, открытых стадионах и других открытых спортивных сооружений. Но, как вы знаете, этого этапа мы уже достигли.

Но вот, что в нашем регионе еще не принято: также в первый этап входит и оказание услуг для индивидуальных занятий спорта, включая услуги фитнес-центров, организацию спортивной подготовки на объектах спорта с загрузкой в объеме не более 25% от пропускной способности сооружения.

Этап №2. На этом уровне помимо индивидуальных занятий добавятся еще и групповые (не более 20 человек), с загрузкой спортзала до 50% от его единовременной пропускной способности.

Сейчас уже 25 регионов России находятся на первом этапе снятия ограничений с фитнес индустрии. Красноярск на данный момент, прошел половину первого этапа.