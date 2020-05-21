Рожденный металлургом

Главная ценность РУСАЛа - его люди.

Сегодня «Комсомолка» посвящает рубрику «Человек труда» - людям Красноярского алюминиевого завода, входящего в РУСАЛ. Это рассказ о том, кто говорит о себе - «я рожден металлургом». Юрий Можаев именно такой. Металлургом он стал по воле случая, но вот уже 30 лет на заводе: его часть и единое с ним целое.

Деревенская история

Юрий родился и вырос в селе Малый Имыш, что в 40 километрах от Ужура. Семья – коренных сибиряков, дружная, большая: трое сыновей, Юрий - средний.

Мама, Тамара Александровна, работала в аптеке, потом воспитателем в специальной школе. Отец, Виктор Прокопьевич, был рабочим, как говорили в те времена, «мастер – золотые руки».

- Именно отец и приучил меня к труду, и я ему очень благодарен, - рассказывает Юрий. – И дело не в том, что мы, мальчишки, должны были помогать по хозяйству, работать на огороде. Отец научил меня доводить дело до конца. Если взялся, делай. Не бросай на половине.

После 8-го класса Юрий поступил в физкультурный техникум в Красноярске. У парня - отличные физические данные: легко давались и легкая атлетика, и лыжи. Школьный учитель физкультуры предложил такую специальность, а Юра согласился: спорт любил.

И учебу в техникуме, а потом и армию – Забайкальский военный округ - вспоминает с благодарностью, как мужскую историю взросления. Кстати, любопытный поворот судьбы из серии невероятных совпадений. Ровно 30 лет спустя в этой же части, под Читой, будет служить его сын – Степан. Забегая вперед, ответим на еще незаданный вопрос читателя – «Выбрал ли сын профессию отца?». Да, Степан – будущий металлург, сейчас студент института цветных металлов и золота СФУ.

По воле случая

А вот история того, как Юрий стал металлургом, наоборот была простой. Даже слишком. Словно вела судьба.

- Мне с товарищем, его, к слову, тоже Юрием зовут, случайно попалась статья об алюминиевом заводе. Захотелось попробовать, - рассказывает Юрий Викторович. - Ну и, конечно, указанная в газете заработная плата – 540 рублей – меня, деревенского парня, поразила. Мой отец, профессиональный токарь со стажем, получал 350.

Товарища медкомиссия не пропустила, а нашего Юрия взяли учеником в цех электролиза.

- Я был реально очень горд!, – вспоминает Юрий Викторович первые дни на КрАЗе. - Я мальчишка из деревни и работаю на таком огромнейшем заводе, гиганте. Иду по переходу из первого корпуса в цеха, а там надпись большими буквами «Спасибо вам за труд!». Мне, пацану, спасибо. Распирало грудь от гордости. Всем рассказывал, что работаю на заводе.

Помогли наставники

Первое время было сложно. Старался, учился.

Помогали мастера, наставники, опытные напарники.

- Вокруг было много людей, на которых хотелось равняться. Честные, порядочные, добросовестные, трудолюбивые. Валерий Чуникин, Юрий Михайлович Коротков, мой первый напарник Сергей Балабанин … Мы, молодые, смотрели на них с открытыми глазами: «Колоссальные мужики! 15-20 лет на заводе – настоящие металлурги!».

- Набивал шишки. Лукавить не буду, стал осознавать, что у меня что-то получается только через полгода, - признается Юрий Викторович. – Поначалу всем нелегко. Я же не родился металлургом…

Здесь мы готовы спорить, но чуть позже.

Трудным было и первое заводское лето. Когда на улице жара, в цехах тяжело даже сильным, выносливым мужчинам.

Спустя годы Юрий Викторович будет говорить новичкам-электролизникам, что главное - пережить первое лето.

Свое первое, далекое лето 1986-го Юрий не без труда, но пережил. Все стало получаться.

- Меньше стал делать глупой работы, лишних движений, все по делу, грамотно, - смеется Юрий Викторович.

Так началась большая рабочая биография электролизника Можаева, в будущем «Почетного металлурга» и «Заслуженного металлурга Российской Федерации»:

- Помню, с первой зарплаты купил подарки и приехал к родителям: папе – элетробитву, маме – красивую, дорогую вазу. Она до сих пор стоит в нашем доме, - вспоминает Юрий Викторович.

Бригадир-психолог

- Многие думают, что работа на заводе – это «День сурка». Это не так, совсем не так. Всегда можно стать лучше, учиться, меняться, двигаться вперед, - уверен Юрий Викторович.

Он рос вместе с заводом. Нет, это не про карьеру, это скорее про ощущение себя как личности, как профессионала.

Хотя и с карьерой тоже все в порядке. Много лет Юрий Викторович работал генеральным бригадиром электролизного корпуса №6 КрАЗа.

И получил, вторую, неофициальную профессию, «психолог». Генеральный бригадир – должность на КрАЗе – ответственная, одна из ключевых.

Во-первых, это большое, непрепрывное производство – после того как в 1964 году завод выдал первый металл, он не останавливался ни на минуту.

Во-вторых, генеральный бригадир отвечает за людей, за коллектив, который нужно настроить так, чтобы он работал слаженно.

- Одна спица в колесе сломается и все вылетит, - приводит пример Юрий Викторович. – Поэтому бригадир должен быть не только классным технологом, но и психологом. Кто-то лучше работает, если на него нажать, а кто-то горы свернет, если его похвалить….

Бригадир точно знает, что есть моменты производственные, а есть жизненные, и они связаны. Не у всех получается оставить дома свои проблемы. Приходит человек на смену, сбивается. Важно помочь. Тогда будет ощущение крепкого плеча рядом.

Тому, кому повезет, завод станет родным на долгие годы.

- Идешь утром по территории, кругом знакомые лица, здороваешься. Может, ты не знаешь, где и как живут эти люди, но все они – это твоя огромная семья, - говорит Юрий Викторович.

И этой семье вот уже больше 35 лет.

Наш герой застал и советскую эпоху, времена, и перестройку, и трудные 90-е и новую Россию. Говорит, что с годами работать стало легче. В плане технологий и оборудования за последние 20 лет многое что изменилось. Совсем другой завод.

- Большое облегчение для человека, раньше мы практически все операции делали вручную.

А приветствует бригадир, как и многие люди, родом из СССР, когда все дружно делается: вместе люди работают, вместе досужничают, ездят семьями на базы отдыха, дружат. Потому что, металлург – особая профессия, коллективная.

- Это горняк, говорю при всем уважении к профессии, может работать один, а металлург – нет, - считает Юрий Викторович. - Ты не можешь подвести коллектив, некачественно выполнить свою работу, иначе это ляжет на чьи-то чужие плечи. – Поэтому главные качества металлурга – ответственность, честность, порядочность. Я понял это с первого дня и до сих пор так считаю.

Неизменной остается и гордость за завод.

- Знаете, все эти годы я испытываю гордость за наше предприятие. Какие бы времена не были на дворе. Нам всегда платили заработную плату. Мы всегда чувствовали себя защищенными. Завод не бросал никого.

Вот сейчас, коронавирус, разговариваю с приятелями: один офисный сотрудник, другой в ИП работает. У всех проблемы… А я уверен в завтрашнем дне.