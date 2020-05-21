Депутаты горсовета Красноярска взяли под контроль ремонт «Улиц Победы»

В Красноярске реализуется проект «Улица Победы». Он посвящён 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Красноярские депутаты решили взять его реализацию под свой контроль

Проект «Улица Победы» направлен на популяризацию истории Великой Отечественной войны, он должен помочь горожанам не забывать о своих героях. В рамках проекта отремонтируют улицы, чьи названия связаны с Днём победы или героями войны. Красноярские депутаты считают, что им важно уделить внимание, чтобы горожане обратили внимание и вспомнили имена и события, которые они зачастую произносят, не задумываясь о об этом.

- Вы знаете, у нас ведь многие люди даже героев этой победы не знают, в честь кого, на какой улице они живут. И не знают, кто такая Зоя Космодемьянская, и это очередной повод напомнить людям, - считает депутат городского совета Иван Азаренко.

Улиц, посвящённых героям войны и событиям военных лет, в Красноярске 49. Все они уже обследованы специалистами. Так как многие улицы Красноярска уже ремонтировали в рамках плановых работ, для участия в проекте отобрали 28. Для каждой определён перечень первостепенных работ, которые решат самые острые проблемы на участках. Прежде всего, на всех улицах отремонтируют дороги, работы доведут до нормативов и состояние тротуаров. В порядок приведут покрытие дорог, остановки, дорожно-знаковую информацию и разметку.

Среди улиц, попадающих под проект - улицы Зои Космодемьянской и Андрея Водянникова которые находятся в Покровке, в частном секторе.

- На самом деле этому микрорайону не так много внимания уделяется. Это частный сектор и у меня было очень много обращений, связанных с тем, что люди не могут доехать до своих домов. Что у них очень плохие дороги. И сейчас эта ситуация будет хотя бы частично исправлена. И улицы героев обретут достойный вид. Красноярцы смогут вспомнить эти имена. Например, улица Водянникова – это наш красноярский герой, герой Советского Союза, который погиб в 25 лет, в 1943 году на Днепре при форсировании, и погиб геройски. Работал в милиции Центрального района. Так мы можем ещё раз вспомнить эти имена и напомнить о них нашим детям, —говорит депутат городского Совета Елена Южакова.

Работы будут оплачены из городского бюджета. Его уже приняли депутаты городского Совета. Стоимость ремонта в рамках проекта обойдётся городской казне в 121 миллион рублей. Ход работ депутаты проконтролируют лично. Согласно контракту подрядчик даёт гарантию на 3 года.

О том, что улицы, названные в честь военных событий и героев войны, отремонтируют «7 канал» сообщал еще в январе.