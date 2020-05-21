2020-05-21T07:43:40+03:00
Общество

Депутаты горсовета Красноярска взяли под контроль ремонт «Улиц Победы»

28 из них приведут в порядок
Поделиться:
Фото: Горсовет КрасноярскаФото: Горсовет Красноярска
Изменить размер текста:

В Красноярске реализуется проект «Улица Победы». Он посвящён 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Красноярские депутаты решили взять его реализацию под свой контроль

Проект «Улица Победы» направлен на популяризацию истории Великой Отечественной войны, он должен помочь горожанам не забывать о своих героях. В рамках проекта отремонтируют улицы, чьи названия связаны с Днём победы или героями войны. Красноярские депутаты считают, что им важно уделить внимание, чтобы горожане обратили внимание и вспомнили имена и события, которые они зачастую произносят, не задумываясь о об этом.

- Вы знаете, у нас ведь многие люди даже героев этой победы не знают, в честь кого, на какой улице они живут. И не знают, кто такая Зоя Космодемьянская, и это очередной повод напомнить людям, - считает депутат городского совета Иван Азаренко.

Улиц, посвящённых героям войны и событиям военных лет, в Красноярске 49. Все они уже обследованы специалистами. Так как многие улицы Красноярска уже ремонтировали в рамках плановых работ, для участия в проекте отобрали 28. Для каждой определён перечень первостепенных работ, которые решат самые острые проблемы на участках. Прежде всего, на всех улицах отремонтируют дороги, работы доведут до нормативов и состояние тротуаров. В порядок приведут покрытие дорог, остановки, дорожно-знаковую информацию и разметку.

Среди улиц, попадающих под проект - улицы Зои Космодемьянской и Андрея Водянникова которые находятся в Покровке, в частном секторе.

- На самом деле этому микрорайону не так много внимания уделяется. Это частный сектор и у меня было очень много обращений, связанных с тем, что люди не могут доехать до своих домов. Что у них очень плохие дороги. И сейчас эта ситуация будет хотя бы частично исправлена. И улицы героев обретут достойный вид. Красноярцы смогут вспомнить эти имена. Например, улица Водянникова – это наш красноярский герой, герой Советского Союза, который погиб в 25 лет, в 1943 году на Днепре при форсировании, и погиб геройски. Работал в милиции Центрального района. Так мы можем ещё раз вспомнить эти имена и напомнить о них нашим детям, —говорит депутат городского Совета Елена Южакова.

Работы будут оплачены из городского бюджета. Его уже приняли депутаты городского Совета. Стоимость ремонта в рамках проекта обойдётся городской казне в 121 миллион рублей. Ход работ депутаты проконтролируют лично. Согласно контракту подрядчик даёт гарантию на 3 года.

О том, что улицы, названные в честь военных событий и героев войны, отремонтируют «7 канал» сообщал еще в январе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Месяц на передовой. Третья смена медиков БСМП вышла на борьбу с COVID
Еще у 14 пациентов красноярского онкодиспансера выявили COVID-19
Вывозной рейс из Душанбе вылетит в Красноярск 26 мая
Что читали, смотрели и изучали горожане на самоизоляции
«Рухнула крыша»: под завалами сгоревшего дотла дома в Пировском нашли два тела
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
Красноярцам рассказали о правилах уборки квартиры во время пандемии
Красноярским магазинам разрешили не обслуживать покупателей без масок
Переболевшие COVID-19 медики края стали получать страховые выплаты
Запуск авиахаба в Красноярске «Аэрофлот» перенес на год
Школы Красноярского края планируют открыть в обычном режиме - с 1 сентября
Райффайзенбанк получил премию CX World Awards за лучший клиентский опыт
Сергей Еремин: «Мы должны сохранить все социальные обязательства»
«Балтика» усиливает работу с области устойчивого развития
Начался демонтаж забора у СФУ
Tele2 получила 6 наград за лучший клиентский опыт
Как выводить детей из самоизоляции рассказал психолог Минздрава РФ
Четыре малых котельных в Красноярске готовят к закрытию
Красноярский кардиоцентр переоборудовали для лечения COVID-19
В Красноярске начали благоустраивать скверы
Российский оптимизм: население закупается товарами для отдыха и запчастями к автомобилям
Минздрав России спрогнозировал, когда коронавирус возьмут под контроль