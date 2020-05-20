2020-05-20T12:33:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Ураза-Байрам в Красноярске 2020: как и где будет праздноваться

Рассказываем, как отпразднуют праздник Ураза-Байрам в Красноярске в 2020 году
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Ураза-Байрам в Красноярске 2020: как и где будет праздноватьсяУраза-Байрам в Красноярске 2020: как и где будет праздноватьсяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В предстоящие выходные, 23 – 23 мая, мусульмане отмечают один из двух главных религиозных праздников – Ураза-Байрам, символизирующий окончание священного месяца Рамадана. По традиции в этот день верующие надевают лучшую одежду, собираются на праздничную молитву в мечети, затем готовят традиционные блюда и накрывают праздничные столы, приглашают в гости родных и друзей, дарят подарки, раздают милостыню.

Однако в этом году придется отказаться от массовых гуляний из-за коронавируса. Все мечети в регионе, включая Соборную мечеть в Красноярске, будут закрыты. Документ о запрете подписал заместитель главного государственного санитарного врача по краю Михаил Аккерт.

Цитируем: «Предписываю запретить 24 мая проведение массовых мероприятий, включая временное приостановление посещения гражданами территорий, зданий, строений, сооружений, принадлежащих и/или подведомственных Единому духовному Управлению мусульман Красноярского края (за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий)».

- Отмечать праздник мы будем дома, со своими родными, - пояснили «Комсомольской правде»-Красноярск представители Единого духовного управления мусульман края. – Наверняка будут недовольные, многие приедут в Соборную мечеть, чтобы совершить ид-намаз. Но мы получили предписание из управления Роспотребнадзора и правительства края, поэтому мы не будем проводить массовых мероприятий. Это – официальное заявление муфтия края. И мы просим всех остаться дома ради безопасности.

Добавим, что 19 апреля, когда отмечался главный православный праздник Пасха, верующих также попросили остаться дома. И торжественные богослужения проходили в пустых храмах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Как выводить детей из самоизоляции рассказал психолог Минздрава РФ
Четыре малых котельных в Красноярске готовят к закрытию
Красноярский кардиоцентр переоборудовали для лечения COVID-19
В Красноярске начали благоустраивать скверы
Российский оптимизм: население закупается товарами для отдыха и запчастями к автомобилям
Минздрав России спрогнозировал, когда коронавирус возьмут под контроль
Президент России критично высказался по поводу проблем с «коронавирусными» выплатами медикам
В онкодиспансере Красноярска из-за пациента с COVID изолировали все отделение
В Красноярске молодая женщина обвинила отчима в надругательстве над 3-летней дочкой
Проводка или окурок. При пожаре в Ширинском районе погибли двое мужчин
Догнал и повалил на снег. Насильник прохожей в Хакасии пойдет под суд
Прием заявлений на выплаты детям 3-7 лет начался в Красноярском крае
Ушедшего в гараж и пропавшего красноярца через два месяца нашли мертвым
Отобрала ключи и захлопнула дверь. В Туве мужчина заживо сгорел в машине на глазах у жены
Красноярцам рассказали, как обезопасить телефон от коронавируса
У Свято-Успенского монастыря и не только. 6 новых причалов построят в Красноярске
ВТБ: россияне на треть сократили свои расходы на самоизоляции
В районе кольца Калинина навсегда запретят парковку
СК начал проверку о невыплате доплат работникам скорой помощи в Ачинске
Абаканскую протоку в Красноярске очистят от водорослей
37 по домам, двоих в обсерватор. Туристов из Таиланда доставили в Красноярск
Названо точное количество зараженных COVID вахтовиков в Северо-Енисейском районе
«Делимобиль» уходит из Красноярска
Зоопарк европейского уровня
Стало известно, сколько красноярцев носят защитные маски в транспорте
ВТБ рефинансирует автокредиты с отсрочкой платежей