Ураза-Байрам в Красноярске 2020: как и где будет праздноваться

В предстоящие выходные, 23 – 23 мая, мусульмане отмечают один из двух главных религиозных праздников – Ураза-Байрам, символизирующий окончание священного месяца Рамадана. По традиции в этот день верующие надевают лучшую одежду, собираются на праздничную молитву в мечети, затем готовят традиционные блюда и накрывают праздничные столы, приглашают в гости родных и друзей, дарят подарки, раздают милостыню.

Однако в этом году придется отказаться от массовых гуляний из-за коронавируса. Все мечети в регионе, включая Соборную мечеть в Красноярске, будут закрыты. Документ о запрете подписал заместитель главного государственного санитарного врача по краю Михаил Аккерт.

Цитируем: «Предписываю запретить 24 мая проведение массовых мероприятий, включая временное приостановление посещения гражданами территорий, зданий, строений, сооружений, принадлежащих и/или подведомственных Единому духовному Управлению мусульман Красноярского края (за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий)».

- Отмечать праздник мы будем дома, со своими родными, - пояснили «Комсомольской правде»-Красноярск представители Единого духовного управления мусульман края. – Наверняка будут недовольные, многие приедут в Соборную мечеть, чтобы совершить ид-намаз. Но мы получили предписание из управления Роспотребнадзора и правительства края, поэтому мы не будем проводить массовых мероприятий. Это – официальное заявление муфтия края. И мы просим всех остаться дома ради безопасности.

Добавим, что 19 апреля, когда отмечался главный православный праздник Пасха, верующих также попросили остаться дома. И торжественные богослужения проходили в пустых храмах.