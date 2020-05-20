2020-05-20T10:44:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 20 мая 2020 года: за сутки COVID-19 заразились 504, всего 2445

Рассказываем о новых случаях заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 20 мая 2020 года
Ася ЖУКОВА
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Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 20 мая 2020 года.Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 20 мая 2020 года.Фото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба на 14 часов 20 мая 2020 года, количество заболевших коронавирусом в Красноярске и крае увеличилось до 2445 человек. За минувшие сутки диагноз COVID-19 был подтвержден еще у 504. Таким образом, темп прироста составил 25,9%.

Инфекция проникла в 44 города и района края. Из новых случаев 41 - в Красноярске, 440 - в Северо-Енисейском районе, это вахтовики, 8 - в Дивногорске (далее - в таблице).

Данные на 20 мая.

Данные на 20 мая.

- Выздоровели 614 (+49 в сутки), - рассказали в пресс-службе минздрава. - Погиб 21 (+1). Умершая - пожилая женщина из Красноярска. На ИВЛ остаются 17 человек.

Под медицинским наблюдением на дому находится 1101, за последние сутки взято 30. Снято с контроля 17958, за день 102.

Всего провели тестов на коронавирус 139 762, за сутки - 4509 .

Круглосуточная горячая линия - 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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