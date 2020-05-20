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Выплаты на детей до 3 лет в 2020 году в Красноярском крае: как оформить

Рассказываем, как оформить выплаты на детей до 3 лет в 2020 году в Красноярском крае
Екатерина ПЕРЫШКИНА
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Публикуем ответы на самые важные вопросыПубликуем ответы на самые важные вопросыФото: Мария ЛЕНЦ
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Жители Красноярского края, Тувы и Хакасии активно оформляют так называемые «президентские» выплаты на детей. И если первые вопросы - о работе электронных систем, необходимых документах - уже практически сняты, появляются нюансы: разобраться в них в режиме онлайн-конференции на сайте kp.ru и в социальных сетях помогла Нина Бондарева, представитель Пенсионного фонда по Красноярскому краю. Публикуем ответы на самые важные вопросы.

Выплата 5 000 рублей семьям с детьми до 3 лет

- Выплата положена на детей, не достигших трех лет до 30 июня 2020 года включительно.

- Если в семье один ребенок до 3 лет, выплачивается 5 000 рублей в месяц, если два – 10 000 рублей в месяц и так далее.

- Может ли претендовать на ежемесячную выплату семья, у которой нет права на материнский капитал – да.

- Если ребенок родится 30 июня текущего года, родители автоматически получают право на ежемесячную выплату. Если же это случится на день позже, то есть 1 июля, есть право на материнский капитал, а на дополнительную выплату – нет.

- Выплата осуществляется за те месяцы, когда ребенок младше трех лет, а также за месяц, в котором он достиг этого возраста.

- Если ребенку исполнится 3 года с апреля по июнь, можно ли получить и ежемесячную, и единовременную выплаты? Да. Если ребенку исполнится три года в апреле, то семья может получить ежемесячную выплату в размере 5 000 рублей за апрель, а также единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня. Если ребенку исполнилось три года в мае, то за апрель и май семья может получить ежемесячную выплату в размере 5 000 рублей (всего – 10 000 рублей), а также единовременную выплату в размере 10 000 рублей после 1 июня. Если ребенку исполнится три года в июне, то семья может получить ежемесячную выплату в размере 5 000 рублей за апрель, май и июнь (всего – 15 000 рублей), а также единовременную выплату в размере 10 000 рублей после 1 июня.

- Кто из родителей может подать заявление - любой, который записан в свидетельстве о рождении ребенка. Выплату получит тот, кто подал заявление первым.

- Зависит ли выплата от доходов семьи - нет.

- За какой период поступят деньги - раз в месяц в период с апреля по июнь 2020 года, и только на банковский счет.

Оформление выплаты

- Как подать заявление - достаточно до 1 октября текущего года подать заявление в личном кабинете на портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/395593/1), а также на официальном сайте Пенсионного фонда (https://es.pfrf.ru/#services-f). Указать номер СНИЛС заявителя и номер банковского счета, на который поступит выплата.

ВАЖНО

Проблемы со СНИЛСом

Детям, которые рождаются сейчас, с мая 2020 года, СНИЛС присваивается автоматически. Но в соответствии с законодательством законный представитель ребенка получить СНИЛС может только лично, заполнив анкету и предоставив необходимые документы. СНИЛС можно получить как в отделениях Пенсионного фонда, так и в многофункциональных центрах. В Пенсионном фонде документ выдается сразу, в МФЦ – через 5 дней. В МФЦ, конечно, людей меньше, туда можно записаться заранее и прийти к назначенному времени, чтобы не стоять в очередях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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