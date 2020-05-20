Добра много не бывает!

Конечно, когда люди занимаются благотворительностью или волонтерством, они не ждут слов благодарности. Они делают свою работу бескорыстно, от души и для души. Да и не работа это вовсе, даже если требует множества усилий – материальных и душевных. Но все же осознавать, что твои труды не только не напрасны, но и высоко ценятся на самых разных уровнях – приятно. К тому же, совместный труд – объединят. И для многих работников «Норникеля», волонтерство – это возможность реализовать себя, научиться командному взаимодействую, обзавестись новыми друзьями, ну и, конечно же, творить добро своими руками.

Программа корпоративного волонтерства «Комбинат добра» стартовала пять лет назад и уже хорошо знакома не только жителям заполярного города или городов, где работают предприятия «Норникеля», но и большинству россиян.

Одно из последних достижений проекта – международное признание. Жюри престижной международной премии в области коммуникаций, маркетинга и управления репутацией In2Sabre объявила сайт kombinatdobra.ru лучшим блогом 2020 года! Стоит отметить, что премия IN2 SABRE отмечает достижения коммуникационных агентств в различных категориях, связанных с инновациями и лидерством, а организатор премии — PRovoke (ранее - The Holmes Report) является одним из самых авторитетных в мире ресурсов для специалистов в области коммуникаций.

Председатель жюри SABRE Пол Холмс отметил, что все лауреаты находятся на пике своей профессиональной формы, и судьям было нелегко выбирать победителей среди таких ярких и квалифицированных претендентов.

И число добрых дел на этом не заканчивается. Совсем скоро стартует экологический марафон «ПонесЛось». Сотни волонтеров проекта встретятся в онлайн-режиме 5 июня во Всемирный день охраны окружающей среды, чтобы открыть уже пятый по счету сезон экомарафона. Кстати, в этом году к марафону присоединятся Красноярск и Саратов.

По словам организаторов, заявить о желании участвовать в масштабном проекте «Норникеля» можно до 25 мая на том самом замечательном сайте-победителе комбинатдобра.ру.

НАША СПРАВКА

Программа «Комбината добра» состоит из пяти направлений: общекорпоративные благотворительные акции, «Клуб волонтера», Pro-bono — безвозмездное оказание профессиональных услуг, возможность предложить и реализовать собственный волонтерский проект и программа личных пожертвований. Каждый из сотрудников может подобрать что-то интересное для себя в зависимости от имеющегося у него времени и желания.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Волонтеры корпоративного движения «Комбинат добра» компании «Норникель» не остались в стороне в сложный для страны период. Они организовали доставку продуктов горожанам в заполярном городе. Услуга бесплатная и пользуется большим спросом у норильчан. По словам ведущего специалиста управления благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля» Оксаны Тетенькиной, «работа волонтеров заключается в сборе продуктовой корзины, которую заказывают горожане. Собранный заказ они подвозят к кассе, где продавцы пробивают товары, все фиксируется в чеке. А уже дальше с этим чеком и продуктами домой к норильчанам приезжают курьеры». Кстати, волонтеры соблюдает все меры безопасности - используют средства индивидуальной защиты: перчатки и медицинские маски, антисептики.