Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 20 мая 2020 года: отмена отключений воды, последние звонки онлайн и поддержка бизнеса
По данным оперативного штаба на утро 20 мая 2020 года, в Красноярске и крае насчитывается 1941 зараженных коронавирусом. За минувшие сутки заболевших COVID стало больше на 69. Вылечили 565 (+22 за день). На аппаратах ИВЛ находятся 17 пациентов. Теперь к другим новостям.
Из-за коронавируса в Красноярске не будет масштабных отключений холодной воды
Об этом объявил в своем инстаграме глава города Сергей Еремин. Понятно, речь идет о плановых отключениях, и тем не менее. Шесть водозаборов Красноярска останавливать не собираются. Ведь после введения режима полной самоизоляции многие горожане постоянно остаются дома. К тому же в особом режиме работают госпитали. Отказ от летних отключений стал возможным благодаря серьезному объему ремонтных работ, выполненных компанией «КрасКом» за минувшие три года, поясняет мэр Красноярска.
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Подписан указ о новых мерах поддержки бизнеса в крае
Губернатор Красноярского края подписал указ о новых мерах поддержки бизнеса.Фото: Мария ЛЕНЦ
Помогут сфере транспорта, туризма, ЖКХ… Напомним, это уже второй пакет антикризисных мероприятий, принятый в регионе. Стоимость первого составляла 3,2 миллиарда. А на очередной из бюджета выделят полтора миллиарда рублей. Что планируется сделать?
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Последние звонки пройдут онлайн
Повторимся: причина – пандемия COVID-19. Учебный год подходит к концу. Всю четвертую четверть дети получали образование дистанционно. В таком же режиме будут организованы и последние звонки, они намечены на 5 июня. Школы уже готовят поздравления для своих выпускников. Будут линейки и концерты, напутствия от учителей и родителей, виртуальные экскурсии по классам и, разумеется, последний звонок.
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Мусульман Красноярска в Ураза-Байрам призвали не посещать мечеть
Постановление выпустил главный санитарный врач России. Согласно ему, проведение массовых мероприятий, в том числе предполагающих посещение сооружений, принадлежащих Единому духовному Управлению мусульман края, должно быть запрещено.
… Накануне Пасхи такой же документ с ограничениями был направлен в красноярскую митрополию.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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