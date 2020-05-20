2020-05-19T17:26:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 20 мая 2020 года: отмена отключений воды, последние звонки онлайн и поддержка бизнеса

Мы собрали для вас последние новости о ситуации с COVID в Красноярске и крае на утро 20 мая 2020 года
Ася ЖУКОВА
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Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 20 мая 2020 года.Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 20 мая 2020 года.Фото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба на утро 20 мая 2020 года, в Красноярске и крае насчитывается 1941 зараженных коронавирусом. За минувшие сутки заболевших COVID стало больше на 69. Вылечили 565 (+22 за день). На аппаратах ИВЛ находятся 17 пациентов. Теперь к другим новостям.

Из-за коронавируса в Красноярске не будет масштабных отключений холодной воды

Об этом объявил в своем инстаграме глава города Сергей Еремин. Понятно, речь идет о плановых отключениях, и тем не менее. Шесть водозаборов Красноярска останавливать не собираются. Ведь после введения режима полной самоизоляции многие горожане постоянно остаются дома. К тому же в особом режиме работают госпитали. Отказ от летних отключений стал возможным благодаря серьезному объему ремонтных работ, выполненных компанией «КрасКом» за минувшие три года, поясняет мэр Красноярска.

Подробности здесь.

Подписан указ о новых мерах поддержки бизнеса в крае

Губернатор Красноярского края подписал указ о новых мерах поддержки бизнеса. Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Красноярского края подписал указ о новых мерах поддержки бизнеса.Фото: Мария ЛЕНЦ

Помогут сфере транспорта, туризма, ЖКХ… Напомним, это уже второй пакет антикризисных мероприятий, принятый в регионе. Стоимость первого составляла 3,2 миллиарда. А на очередной из бюджета выделят полтора миллиарда рублей. Что планируется сделать?

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Последние звонки пройдут онлайн

Повторимся: причина – пандемия COVID-19. Учебный год подходит к концу. Всю четвертую четверть дети получали образование дистанционно. В таком же режиме будут организованы и последние звонки, они намечены на 5 июня. Школы уже готовят поздравления для своих выпускников. Будут линейки и концерты, напутствия от учителей и родителей, виртуальные экскурсии по классам и, разумеется, последний звонок.

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Мусульман Красноярска в Ураза-Байрам призвали не посещать мечеть

Постановление выпустил главный санитарный врач России. Согласно ему, проведение массовых мероприятий, в том числе предполагающих посещение сооружений, принадлежащих Единому духовному Управлению мусульман края, должно быть запрещено.

… Накануне Пасхи такой же документ с ограничениями был направлен в красноярскую митрополию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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