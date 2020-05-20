Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 20 мая 2020 года: заболели 1941, выздоровели 565
По данным оперативного штаба на утро 20 мая 2020 года, число заразившихся коронавирусной инфекцией в Красноярске и крае достигло 1941. За минувшие сутки диагноз COVID был подтвержден еще у 69, 45 из них из Красноярска. Темп прироста составил 3,7%. География распространение заболевания – 44 города и района края.
- На аппаратах искусственной вентиляции легких в крае остаются 17 человек, - отмечают в пресс-службе министерства здравоохранения края.
За весь период пандемии врачи вылечили 565 (+22). Сейчас под медицинским наблюдением на дому - 1173, в том числе за последние сутки взят 21. Снято с контроля 17856, за минувший день 86.
Всего тестов на коронавирус проведено 135 253, за сутки 889.
Круглосуточная горячая линия - 8 800 100 56 53.
ИСТОЧНИК KP.RU
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