Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 20 мая 2020 года: заболели 1941, выздоровели 565

По данным оперативного штаба на утро 20 мая 2020 года, число заразившихся коронавирусной инфекцией в Красноярске и крае достигло 1941. За минувшие сутки диагноз COVID был подтвержден еще у 69, 45 из них из Красноярска. Темп прироста составил 3,7%. География распространение заболевания – 44 города и района края.

- На аппаратах искусственной вентиляции легких в крае остаются 17 человек, - отмечают в пресс-службе министерства здравоохранения края.

За весь период пандемии врачи вылечили 565 (+22). Сейчас под медицинским наблюдением на дому - 1173, в том числе за последние сутки взят 21. Снято с контроля 17856, за минувший день 86.

Всего тестов на коронавирус проведено 135 253, за сутки 889.

Круглосуточная горячая линия - 8 800 100 56 53.