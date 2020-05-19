2020-05-19T17:31:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые меры поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса в Красноярске: помогут сфере транспорта, туризма, ЖКХ

Рассказываем, какие новые меры поддержки бизнеса при пандемии коронавируса приняты в Красноярском крае 19 мая 2020 года
Ася ЖУКОВА
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Новые меры поддержки бизнеса при пандемии разработаны в Красноярском крае: помогут сфере транспорта, туризма, ЖКХ.Новые меры поддержки бизнеса при пандемии разработаны в Красноярском крае: помогут сфере транспорта, туризма, ЖКХ.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Новые меры поддержки бизнеса в условиях пандемии COVID разработаны в Красноярском крае. Сегодня, 19 мая 2020 года, глава региона Александр Усс подписал соответствующий указ. Напомним, это уже второй пакет антикризисных мероприятий, принятый в крае.

Итак, что предлагается сделать и для каких сфер?

Юрий Лапшин об указе губернатора о втором пакете мер поддержки бизнеса.Видео: оперштаб Красноярского края.

Транспорт

- пассажирские и грузовые перевозки. В 2020-м году предприятия будут освобождены от транспортного налога.

- затраты на дезинфекцию подвижного состава будут компенсированы;

Ресурсники/ЖКХ

- будут приняты меры по своевременному расчету краевых государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений за потребленные коммунальные ресурсы;

- подготовлены предложения по опережающей оплате (авансовыми платежами на период до 3 месяцев) данными организациями для обеспечения подготовки к отопительному периоду 2020–2021 годов;

- дана отсрочка до 1 сентября 2020 года по уплате арендной платы по договорам аренды имущества, предоставленного ресурсоснабжающим организациям;

- отдельным категориям организаций также дадут отсрочку (рассрочку) ) платежей по налогу на имущество организаций на второе полугодие 2020 года;

Туризм/гостиничные услуги

- организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим туристические и гостиничные услуги будут предоставлены меры поддержки.

Малое и среднее предпринимательство: - планируется предоставить отсрочку по платежам за выкуп находящегося в госсобственности недвижимого имущества;

- подготовить предложения по компенсации части затрат на уплату процентов по ранее выданным кредитам (в наиболее пострадавших отраслях экономики);

- предоставить приостановившим деятельность НКО отсрочки по уплате арендной платы по договорам аренды госнедвижимости;

- рекомендовать муниципалитетам предоставлять преференции по уплате земельного налога и арендной платы за использование земельных участков в муниципальной собственности (в отраслях экономики наиболее пострадавших от коронавируса).

Отметим, что на все эти меры из бюджета выделяется полтора миллиарда рублей. Тогда как стоимость первого пакета антикризисных мер составляла 3,2 миллиарда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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