Красноярец остановил движение на Октябрьском мосту, чтобы пропустить утку с малышами

В Красноярске мужчина остановил движение машин на Октябрьском мосту, чтобы утка с пятью утятами смогла перейти дорогу. Такое видео опубликовали буквально только что в паблике «Сводка 24».

На кадрах видно: мужчина средних лет в белой футболке (скорее всего, один из водителей или прохожий) сам шагнул на дорогу, чтобы остановить поток транспорта. А движение на мосту, как известно, оживленное. Машины там и мелькают.

Чтобы привлечь внимание к беспомощным «пешеходам», махал руками, делал знаки водителям. В итоге встали все три полосы. А утка и ее малыши, непонятно как оказавшиеся посреди дороги, неспешно протопали по проезжей части и вышли на обочину.

Мужик и милота. Красноярец перевел через дорогу утку с утятами. .Видео: Сводка 24.

Так что никто не пострадал – благодаря красноярцу. Его поступок восхитил пользователей:

- Вот человек с большой буквы, - пишут они.

- Молодец. Надеюсь его потом не оштрафуют за это.

Спасены! Фото: стоп-кадр видео Сводка 24.

- Куда идет утка?

- Карантин закончился, в детсад, наверное.

- Надо научиться не стесняться совершать добрые поступки! Вот это Человек!

- Когда пытаюсь кого то пропустить (кошечку, собачку), то сзади нервно сигналят и объезжают всякие.

- Как люблю такие видео. Хорошо знать, что есть еще добрые люди!