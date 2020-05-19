2020-05-19T13:30:02+03:00
Общество

Красноярец остановил движение на Октябрьском мосту, чтобы пропустить утку с малышами

Его поступок восхитил соцсети [видео]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Красноярец остановил движение на Октябрьском мосту, чтобы пропустить утку с малышами. Фото: стоп-кадр видео Сводка 24.Красноярец остановил движение на Октябрьском мосту, чтобы пропустить утку с малышами. Фото: стоп-кадр видео Сводка 24.
Изменить размер текста:

В Красноярске мужчина остановил движение машин на Октябрьском мосту, чтобы утка с пятью утятами смогла перейти дорогу. Такое видео опубликовали буквально только что в паблике «Сводка 24».

На кадрах видно: мужчина средних лет в белой футболке (скорее всего, один из водителей или прохожий) сам шагнул на дорогу, чтобы остановить поток транспорта. А движение на мосту, как известно, оживленное. Машины там и мелькают.

Чтобы привлечь внимание к беспомощным «пешеходам», махал руками, делал знаки водителям. В итоге встали все три полосы. А утка и ее малыши, непонятно как оказавшиеся посреди дороги, неспешно протопали по проезжей части и вышли на обочину.

Мужик и милота. Красноярец перевел через дорогу утку с утятами. .Видео: Сводка 24.

Так что никто не пострадал – благодаря красноярцу. Его поступок восхитил пользователей:

- Вот человек с большой буквы, - пишут они.

- Молодец. Надеюсь его потом не оштрафуют за это.

Спасены! Фото: стоп-кадр видео Сводка 24.

Спасены! Фото: стоп-кадр видео Сводка 24.

- Куда идет утка?

- Карантин закончился, в детсад, наверное.

- Надо научиться не стесняться совершать добрые поступки! Вот это Человек!

- Когда пытаюсь кого то пропустить (кошечку, собачку), то сзади нервно сигналят и объезжают всякие.

- Как люблю такие видео. Хорошо знать, что есть еще добрые люди!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Красноярская прокуратура организовала горячие линии по нарушениям в условиях пандемии COVID
ВТБ поддержал клиентов в период самоизоляции
Исполняющего обязанности прокурора Норильска оставили под арестом до конца августа
ВТБ нарастил розничный кредитный портфель на 3%
COVID не пройдет! В Роевом ручье показали, как кормят обезьян в изоляции
Красноярец выиграл в лотерею домик у моря
Экс-депутату Аркадию Волкову срезали срок на полгода
Банк УРАЛСИБ улучшил условия и запустил доставку дебетовой карты «Прибыль»
Красноярских мусульман призвали отказаться от посещения мечети в Ураза-Байрам
Сбитого во дворе Красноярска 6-летнего мальчика заподозрили в нарушении
Последние звонки в красноярских школах прозвучат онлайн
Летние отключения холодной воды в Красноярске отменили из-за коронавируса
В Красноярске возобновили прием экзаменов на водительские права
Велосипедист в наушниках вылетел под поезд в Красноярске
Вторая бригада месяц живших в 20-й больнице медиков вернулась домой
Молочный завод в Назарове закрыли на карантин из-за заразившейся COVID
«Видели? Что это было?» на юге Красноярского края массово сообщают о падении метеорита
В Хакасии мужчину насмерть забили бейсбольной битой из-за денег от проданной квартиры
Для красноярцев пройдет «горячая линия» по регистрации прав на недвижимость
В Хакасии приземлился самолет из Италии: что произошло