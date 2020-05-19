Домашний арест или выход под залог. Апелляцию на арест Анатолия Быкова рассмотрит краевой суд

Отправить под домашний арест или выпустить под миллионный залог… В краевом суде Красноярска рассмотрят апелляцию на арест Анатолия Быкова.

Экс-депутат, бизнесмен и меценат, а также авторитет 90-х, которому молва приписывает десятка два убийств, был задержан за организацию расстрела двух человек в 1994-м году. Днем позже суд определил меру пресечения – почти два месяца в СИЗО, до 4 июля.

На днях было обнародовано видео, на котором один из киллеров на очной ставке дает показания против предполагаемого заказчика – Анатолия Быкова.

Свидетель указывает на Анатолия Быкова как на заказчика двойного убийства.Видео: СК России.

Тогда же «Комсомольской правде – Красноярск» стало известно: Свердловский районный суд получил жалобу от защиты бизнесмена. И скоро должен передать ее в высшую инстанцию.

- Касаемо чего жалоба? Мы требуем отменить постановление Свердловского районного суда и вынести новое решение – об избрании иной, более мягкой меры пресечения, - пояснил «Комсомольской правде – Красноярск» адвокат Анатолия Быкова Алексей Прохоров. - Это либо домашний арест, либо запрет на совершение определенных действий, либо залог на сумму от миллиона рублей. Потому что по делам такой категории залог начинается от этой суммы.

В суде избирают меру пресечения подозреваемому.Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним версию следствия. В первой половине 94 года у Александра Наумова, который был членом группировки Быкова, произошел с ним конфликт. По мнению Наумова, Анатолий Петрович несправедливо распределял доходы от их деятельности - большую часть денег оставлял себе.

Через некоторое время перед машиной Быкова прогремел взрыв, он решил, что это дело рук Наумова и его приятеля Войтенко. Значит, их нужно ликвидировать. Операцию Быков поручил Владимиру Татаренкову. За Наумовым и Войтенко была установлена слежка.

24 июля 1994 года, когда они ехали на машине по Свердловскому району, киллеры - Сергей Бакуров и Владимир Чучков – расстреляли автомобиль из автомата и пистолета.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1272" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/777465" frameborder="0"></iframe> Задержание Анатолия Быкова. Видео СК РФ.

Бакурова приговорили к пожизненному лишению свободы, Чучков до сих пор в розыске. Татаренкову в 2012 году дали 13 лет колонии. А теперь вышли на второго предполагаемого организатора убийства.

Особняк бизнесмена.Фото: Мария ЛЕНЦ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сможете убить этих крыс?»: видео очной ставки Анатолия Быкова с киллером опубликовал СК

Появилось видео очной ставки Анатолия Быкова, подозреваемого в заказе двойного убийства, с киллером Сергеем Бакуровым и еще одним организатором, Владимиром Татаренковым. Напомним, экс-политику, бизнесмену, меценату было предъявлено обвинение. Показания против него дали бывшие подельники (подробности).

Задержанного за организацию двойного убийства Анатолия Быкова отправили в СИЗО на 1 месяц и 26 суток

Свердловский районный суд Красноярска избрал меру пресечения Анатолию Быкову – экс-политику, бизнесмену, меценату и криминальному авторитету 90-х, которому молва приписывает десятки жестоких убийств. Но разговоры разговорами, а у СК России к Быкову (он же – Толя-Бык или просто Бык) вполне конкретные претензии. Следователи подозревают его в организации двойного убийства, которое случилось… еще в 1994 году. В пятницу, 8 мая, Суд избрал для Быкова меру пресечения - 1 месяц и 26 суток (подробности).

Задержание Анатолия Быкова: биография «Толи Быка» и хроника криминальных войн в Красноярске

Только появившись, новость про арест красноярского экс-депутата взлетела на верхние строки федеральных новостей. Анатолия Быкова знают, пожалуй, всей стране, но под разными именами: «Петрович», «Толя-бык», «Бык». (Подробности).

В Красноярске задержан известный политик и бизнесмен Анатолий Быков. Его подозревают в убийстве 26-летней давности

У ворот одного из особняков в «Соснах» стоят люди в масках и с автоматами. При виде проезжающих машин всем своим видом показывают, что останавливаться здесь не желательно. Внутри работает опергруппа, проводятся обыски (Подробности)

СК опубликовал видео задержания Анатолия Быкова, подозреваемого в организации заказных убийств. Политика подозревают в устранении двух человек [видео]

На видео от следственного комитета - черный минивэн Toyota Voxy… Двое бойцов СОБРа и несколько в штатском (все в масках) выводят человека. Его лицо знакомо любому красноярцу (и не только). Сегодня, 7 мая, арестован экс-депутат Заксобрания края Анатолий Быков. Его подозревают в организации двойного убийства в 1994 году, сообщили в пресс-службе следственного комитета России. А спустя некоторое время появилось видео от СК (подробнее).