2020-05-19T10:51:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 19 мая 2020 года: за сутки COVID заболели 69, погибли двое

Рассказываем о новых случаях заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 19 мая 2020 года
Ася ЖУКОВА
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Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 19 мая 2020 года.Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 19 мая 2020 года.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Красноярске и крае – по данным на 14 часов 19 мая – возросло до 1941 человека. За прошедшие сутки диагноз COVID был подтвержден еще у 69, из них 45 из Красноярска.

Таким образом, темп прироста составил 3,7%. За весь период пандемии вылечили 565 (+22), умерли 20 (+2 за сутки) пациентов.

- Погибшие - двое мужчин, - пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения края. - Оба пожилые, умерли в Красноярске. Сейчас на аппаратах искусственной вентиляции легких в крае остаются 17 человек.

География распространение заболевания – 44 города и района края.

Под медицинским наблюдением на дому - 1173, в том числе за последние сутки взят 21. Снято с контроля 17856, за минувший день 86.

Тестов на коронавирус проведено 135 253, за сутки 889. Круглосуточная горячая линия - 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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