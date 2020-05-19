Водители на удаленке: сеть пятого поколения (5G) впервые в России используется на беспилотных БЕЛАЗах

Возможности сети пятого поколения в составе российского роботизированного комплекса грузоперевозок тестируются в России впервые. Пилот реализуется на базе 130-тонных карьерных самосвалов БЕЛАЗ-7513R, работающих под управлением информационной системы разработки компании ВИСТ (группа «Цифра»).

Для проведения испытаний на территории угольного разреза «Черногорский» (УОГР Абаканский, г. Черногорск, Хакасия) Билайн развернул фрагмент сети беспроводной связи стандарта 5G протяженностью 1,5 км, покрывающей маршрут следования самосвалов-роботов. Покрытие обеспечено двумя распределенными двухсекторными базовыми станциями стандарта 5G (gNodeB), работающими в режиме non-standalone. Используемая ширина канала 100 МГц.

Билайн Бизнес ВПЕРВЫЕ В РОССИИ запустил беспилотные самосвалы на базе 5G.

Основной задачей экспериментальной зоны является тестирование сети 5G для беспилотного и дистанционно-управляемого транспорта, а также выявление и фиксация технологических преимуществ сети последнего поколения над сетью промышленного WiFi/MESH.

В рамках тестов использования технологии 5G был задействован весь потенциал функционала роботизированного комплекса.

Все видеопотоки с камер высокого разрешения, которые установлены по периметру самосвалов, поступают в центр обработки информации для управления техникой в режиме реального времени. Таким образом, применение технологии 5G позволило обеспечить высокие скорости передачи информации и максимально минимизировать задержки, что существенно увеличило точность движения и повысило безопасность управления гигантскими машинами по сравнению с ранее применявшимся беспроводными сетями.

Арташес Сивков, исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса ПАО «ВымпелКом»:

«Фактически российский бизнес проходит четвертую промышленную революцию -цифровая трансформация идет ускоренными темпами. Высокий технологический уровень позволяет максимально автоматизировать производство и повысить безопасность. Уже сейчас использование стандарта 5G дает роботам возможность делать многие вещи быстрее и точнее людей.

В сфере промышленного Интернета вещей катализатором внедрения новых технологий может стать развитие сетей связи нового поколения. Именно 5G станет новым стандартом связи для автоматизации: высокая скорость передачи данных, фактическое отсутствие задержек сделает такой стандарт незаменимым для всех беспилотных систем, особенно на производстве, связанном с риском. Мы благодарны коллегам из СУЭК за возможность наглядно продемонстрировать преимущества сетей нового поколения для российского бизнеса, и готовы и дальше поддерживать инициативы наших партнеров. Сети 5G обеспечивают более стабильное соединение, минимальную задержку управляющих сигналов – критичных для удаленного контроля и управления транспортом, а также не восприимчивы к помехам, которые могут создать разнообразные действующие WiFi-сети.»

Дмитрий Сиземов, Заместитель директора по информационным технологиям АО «СУЭК»:

«За 10 лет применения на наших предприятиях технологий промышленного интернета на базе MESH мы впервые опробуем альтернативу, и она достойно себя показывает в техническом плане. Внедрение сетей 5G на предприятиях открытых горных работ открывает широкие перспективы не только для роботизированных комплексов, но и для новейших решений промышленной безопасности, диспетчеризации и мониторинга, требующих все большей скорости и надежности передачи данных, а также гибкости и независимости от стационарной инфраструктуры. Наш совместный пилот с ВИСТ (группа компаний «Цифра») в Хакасии – первая практика внедрения отечественных робо-самосвалов, и благодаря ресурсам беспроводной сети нового поколения от Билайн и Huawei, сейчас мы извлекаем из беспилотных машин резервы производительности, недоступные человеку. В настоящее время в СУЭК рассматривается перспектива тиража роботизации на других предприятиях. Промышленное применение 5G с этим кейсом уверенно определяет свое место в цифровой трансформации на годы вперед».

Эйден У, генеральный директор Huawei в Евразии:

«4G изменил нашу жизнь, и теперь 5G трансформирует наше общество. Как технология, которая все объединяет, 5G подарит нам новый интеллектуальный мир. Горнодобывающая промышленность всегда была и остаётся отраслью повышенного риска. Демонстрация машин и механизмов, участвующих в производственном цикле добычи полезных ископаемых, работающих на технологии 5G, делает возможным автоматизацию наиболее опасной работы в этой отрасли. Это значительно повысит эффективность и безопасность отрасли. В будущем работники горнодобывающих компаний смогут выполнять свою работу в комфортных кондиционированных помещениях. Это большой шаг вперёд для этой промышленности. Beeline и Huawei давно сотрудничают и вместе исследуют возможности 5G. Продемонстрировав кейсы голографического звонка, удаленной операции, а теперь и удаленной добычи полезных ископаемых, мы верим, что скоро 5G будет доступна каждому из нас и каждой отрасли».

Чэн Юньи, вице-президент компании TD Tech:

«5G CPE (Customer Premises Equipment) разработанный для промышленных сетей и установленный на грузовике с дистанционным управлением, был представлен TD Tech, дочерней компанией Huawei. 5GCPE от TD Tech был разработан на основе чипсета Huawei Balong 5000, который обеспечивает производительность 5G и стабильность взаимодействия с пользователями.

Защита промышленного уровня, конструкция антенн, различные промышленные интерфейсы и широкие возможности маршрутизации 5G CPE удовлетворяют требованиям различных сценариев. TD Tech специализируется на коммуникационных решениях для рынков. 5G CPE промышленного уровня является одним из самых передовых 5G-устройств Huawei и TD Tech».

Пилотирование роботизированных самосвалов на угольном разрезе продлится в течение нескольких недель.