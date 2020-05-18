Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 19 мая 2020 года: армейская помощь, доплата медикам и открытие «Столбов»

По данным оперативного штаба на утро 19 мая в Красноярском крае зарегистрировано 1 872 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19 на 44 территориях края. В том числе за последние сутки – 107 случаев. Таким образом показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 65,1. Темп прироста за сутки – 6,1 %. Медики и эпидемиологи проводят работу по выявлению и медицинскому наблюдению за контактными лицами, направляют их на лабораторное обследование (подробнее)

Открываются «Столбы»

Территорию национального парка «Столбы» могут открыть уже на этой неделе, к выходным. На официальном сайте такой информации с утра понедельника пока нет, но она есть в неофициальной группе в соцсети, посвященном нацпарку. Там говорится, что дирекция «Столбов» уже направила запрос на имя губернатора края, требуется его согласование на снятие ограничительных мер с территории массового посещения людей. Так что это планы и надежды, но сбудутся ли они, зависит от региональных властей (подробнее).

Армия нам поможет

Министерство обороны по поручению президента страны сформировало сводный отряд для помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции в поселке Еруда. Всего от Вооруженных Сил РФ привлечено свыше 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и около 100 единиц специальной военной техники. Их задача – развернуть на месте полевой лагерь на 1000 койко-мест, помочь в лечении заболевших, провести тотальную дезинфекции территории. Накануне с аэродромов Кубинка и Чкаловский вылетели самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, они доставили в Красноярск личный состав и 100 единиц специальной военной техники (подробнее).

Губернатор улетел на север

Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел спецбортом в Северо-Енисейский район. Он проведет там расширенное заседание оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории края. Вместе с ним направились члены правительства, помощники и специалисты, чтобы оценить ситуацию на месте и разработать план дальнейших действий (подробнее).

Медикам доплатят

Следственный комитет начал проверку информации в местных СМИ, о том, что сотрудникам «Скорой помощи» города Дивногорска, Красноярский край, не выплачивают положенные надбавки за работу с больными COVID-19. Кроме этого, коллектив пожаловался, что вынужден работать с риском для здоровья из-за грубых нарушений со стороны руководства больницы (подробнее).

Что происходит в Еруде

Количество официально подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Северо-Енисейском районе составляет на 14 часов 18 мая – 866 человек. Из них у 312 диагноз подтвержден референтным центром. Такие данные приводит министерство здравоохранения Красноярского края со ссылкой на ПАО «Полюс». Все сотрудники Олимпиадинского горно-обогатительного комбината, имеющие первичный положительный тест, изолированы. В случае подтверждения диагноза, данные заносятся в официальную статистику по количеству заболевших в Красноярском крае (подробнее).