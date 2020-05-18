Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 19 мая 2020 года: всего 1872, выздоровели 541 человек

По данным оперативного штаба на утро 19 мая в Красноярском крае зарегистрировано 1 872 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19 на 44 территориях края. В том числе за последние сутки – 107 случаев. Таким образом показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 65,1. Темп прироста за сутки – 6,1 %. Медики и эпидемиологи проводят работу по выявлению и медицинскому наблюдению за контактными лицами, направляют их на лабораторное обследование.

Выздоровели с начала эпидемии в крае – 541 человек, летальных случаев – 18. Подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких – 19 пациентов.

По географии распространения:

- Красноярск – 1045 случаев

- Норильск – 71

- Березовский район – 5

- Большемуртинский район – 31

- Канск – 28

- Дивногорск – 27

- Емельяновский район – 25

- Курагинский район – 23

- Сосновоборск – 19

- Уярский район – 17

- Железногорск – 14

И другие.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 1 238 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 120. Снято с медицинского наблюдения 17 770 человек за истечением срока наблюдения, в т.ч. за последние сутки 55. Проведено тестов на коронавирус всего 134 364, из них за последние сутки – 4 538.

О ситуации в Северо-Енисейском районе: там количество официально подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Северо-Енисейском районе составляет 866 человек. Из них у 312 диагноз подтвержден референтным центром. Такие данные приводит министерство здравоохранения Красноярского края со ссылкой на ПАО «Полюс».

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Ситуация в поселке Еруда в Северо-Енисейском районе Красноярского края требует активных действий: по последним данным количество зараженных коронавирусом вахтовиков перевалило за 300. Эпидемиологи и медики работают там без выходных и перерыва. Вертолетами туда везут медицинское оборудование и все новые бригады врачей. Добровольцы в белых халатах, точнее в белых скафандрах, включаются в процесс буквально с борта вертолета (подробнее).