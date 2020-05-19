Депутаты городского совета Красноярска обсудили вопросы развития острова Татышев

Недавно остров Татышев снова открыли для посещения. В условиях ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, это общественное пространство стало особенно популярно. Депутаты горсовета Красноярска обсудили проблему благоустройства острова и других территорий города.

В горсовете создали специальную рабочую группу по вопросам развития острова. Татышев обслуживает «Центр реализации социальных проектов» и еще в феврале депутаты дали рекомендации мэрии по результатам отчёта счётной палаты, которая проверила деятельность учреждения. Большинство замечаний палаты были связаны с деятельностью прошлого руководителя учреждения Ивана Брамману.

Проверка показала, например, что на острове отсутствует 5 рекреационных зон, которые предусмотрены проектом планировки. Также спортивные площадки находятся в плачевном состоянии. Депутаты обратились к Максиму Бархатову за разъяснениями и рекомендовали предоставить план устранения замечаний.

- Мы совместно с администрацией будем контролировать не только работы по строительству новых объектов, но и ремонт уже существующих спортивных площадок, которые находятся в неприемлемом состоянии, - говорит Андрей Модестов, председатель постоянной комиссии по охране окружающей среды и формированию здорового образа жизни красноярского горсовета

Депутаты просят выделить средства на ремонт спортивных объектов, которые расположены на острове. Отметим, что остров Татышев – это одно из немногих мест в городе, где можно позаниматься спортом на свежем воздухом.

Были подняты вопросы о финансировании ремонта спортобъектов, о части береговой линии острова, которая давно проваливается в Енисей.

- К сожалению, насколько я погружен в этот вопрос, город самостоятельно это решить эту проблему не может. Однако есть федеральные программы, в которые мы можем войти с точки зрения софинансирования. Этим вопросом тоже нужно заниматься, -говорит Олег Панченко, депутат горсовета Красноярска.

Также депутаты ждут разработки Концепции развития острова, которой пока нет.