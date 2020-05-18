2020-05-18T15:14:23+03:00
Происшествия

В Красноярске «гастарбайтеры» подсунули стоматологу фальшивый клад и православную святыню за 710 тысяч рублей

А там поддельные монеты царской эпохи, латунный крест из древнего монастыря, серебро и золото [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске «гастарбайтеры» подсунули стоматологу фальшивый клад и православную святыню. Стоп-кадр видео МВД РоссииВ Красноярске «гастарбайтеры» подсунули стоматологу фальшивый клад и православную святыню. Стоп-кадр видео МВД России
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- Купи у нас клад. Клянусь, не обманываем. У нас паспорта отобрали, обманули, работать на стройке заставили и денег не платят. А мы котлован рыли и нашли клад, прямо в самоваре. Мы никому не сказали, потому что у нас его отберут, - с акцентом говорит рабочий в синей строительной спецовке. – А нам деньги нужны, домой хотим уехать поскорее. Даже в полцены отдадим, только бы поскорее.

В Красноярске мошенники продали самовал и старинные монеты. Видео МВД России.

Тут строитель протягивает мобильный телефон, а в нем фотографии клада. Мужчина, которому они предложили выгодную сделку, никакой не нумизмат и не коллекционер. Он – уважаемый стоматолог, профессор, директор клиники. Однако кое-что из монет признал сразу: вот профиль Екатерины Великой, вот серебряный рубль с портретом Александра III, двуглавые орлы, витиеватые вензеля русских императоров. И все – поверить только! – в прекрасном состоянии, даже чистить не нужно.

- Там еще крест есть большой, вот такой, с ладонь. Мы его не стали, - вера не позволяет, - добавил второй строитель. – Вот как нашли все в самоваре, так и отдадим тебе. Если не веришь, у нас человек есть – в этом деле понимает, поедем и спросишь. Он нам сказал, что все стоит миллион рублей.

Самовар, битком набитый фальшивыми монетами царской эпохи. Стоп-кадр видео МВД России

Самовар, битком набитый фальшивыми монетами царской эпохи. Стоп-кадр видео МВД России

У профессора глаза загорелись: да этих сокровищ, если продать коллекционерам, хватит на безбедную старость и ему, и его детям. Там не один миллион, а десятки миллионов современных российских рублей.

Гастарбайтеры, меж тем, заметив его заинтересованность, цену задирать не стали. Согласились на скидку. Но отдали сокровище не сразу. Классика жанра: сначала деньги, потом самовар. И так повернули дело, что покупатель сначала сбегал домой за деньгами, обналичил кредитку жены и занял пол-миллиона у родственницы и под конец попросил своего администратора отдать строителям всю наличность из кассы.

Наскреб в общей сложности 710 тысяч, получил заветный самовар. А спустя какое-то время прихватил немного монет и старинный латунный крест и направился в антикварный магазин, чтобы выяснить настоящую цену исторических и культурных раритетов. Каково же было его разочарование, когда оценщик покрутил в руках монеты и вернул обратно со словами: бутафория все это, подделка. И реализовать их можно ну разве что по цене лома. Впрочем, если найдется коллекционер, можно немного выручить за самовар.

Латунный крест, якобы из старинного монастыря. Стоп-кадр видео МВД России

Латунный крест, якобы из старинного монастыря. Стоп-кадр видео МВД России

Разочарованный профессор принес самовар со всем содержимым прямо в полицию. Написал заявление, подробно описал приметы мошенников. Одна надежда, что мошенников найдут и вернут ему деньги.

С того момента прошло три месяца и вот стало известно, что одного из подозреваемых нашли в Челябинске.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность одного из подозреваемых, задержали его в городе Челябинске и доставили в город Красноярск. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится работа по установлению и задержанию второго подозреваемого, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Монеты в отличном состоянии - одно это должно было насторожить мужчину. Стоп-кадр видео МВД России

Монеты в отличном состоянии - одно это должно было насторожить мужчину. Стоп-кадр видео МВД России

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ИСТОЧНИК KP.RU

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