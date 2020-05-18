Следком проводит проверку по выплатам медикам в Красноярском крае за работу с пациентами СOVID-19

Следственный комитет начал проверку информации в местных СМИ, о том, что сотрудникам «Скорой помощи» города Дивногорска, Красноярский край, не выплачивают положенные надбавки за работу с больными COVID -19. Кроме этого, коллектив пожаловался, что вынужден работать с риском для здоровья из-за грубых нарушений со стороны руководства больницы.

«Просим оказать помощь в ситуации, сложившейся из-за коронавирусной инфекции. Нам не выплачивают обещанные президентов РФ надбавки и доплаты». А еще не выдают средства индивидуальной защиты, не изолируют коллег, которые общались с коронавирусом пациентами, от здоровых. Медикам не доплачивают за переноску лежащих больных и вместе с тем заставляют выводить трупы из поликлиники в морг. Под обращением подписались 17 человек – от врачей до водителей. И отправили на имя своего городского депутата Николая Саттарова, а тот его обнародовал.

А вот и обращение, все - по пунктам. Фото: Николай Саттаров

Больше всего персонал «скорой» разочарован цифрами в расчетках за апрель - у кого 3 тысячи, у кого 5 тысяч. Спросили, почему – получили ответ: надбавку им рассчитывали, исходя из фактического времени, сколько каждый из них отработал с «ковидными» пациентами. А таких пациентов на весь Дивногорск в апреле было всего 6 человек.

Ситуация, согласитесь, неоднозначная. С одной стороны все слышали, что за работу с инфицированными коронавирусом пациентами полагается доплата в «скорой помощи»: врачам – 80% от их среднего дохода за 9 месяцев 2019 года, среднему медперсоналу – 40%, младшему медперсоналу – 20%.

А с другой стороны выяснилось, что два постановления Правительства № 415 и 484, которые регламентируют эти выплаты, содержат массу «подводных камней» - деталей, с которыми нужно тщательно разобраться. К тому же 15 мая в них было внесено значимое дополнение: убрали формулировку «за фактически отработанное время». То есть когда зарплата уже была рассчитала, а расчетные листы распечатали и раздали коллективу.

Коллектив направил обращение депутату, подписались 17 человекФото: Мария ЛЕНЦ

На самом деле, уже готовы новые расчетки, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск главврач Дивногорской «скорой» Виталий Денисов:

- Что касается средств индивидуальной защиты, все выполняется на должном уровне и подписавшиеся под письмом уже признали, что проблема только в рассчетах, про остальное они просто не вчитывались и подписывались, по сути, лишь под одним пунктом. Что касается выплат. В федеральном постановлении была формулировка «за фактически отработанное время». Соответственно ему и делались начисления. В пятницу, 15 мая, эта формулировка была убрана, и уже в понедельник 18 мая мы подготовили новые расчетки.

Справедливости ради стоит отметить: в Дивногорске никто не высчитывал для врачей время работы по часам и минутам. Заплатили за полную смену – даже если в эти сутки был только один коронавирусный больной.

- За весь период пандемии в Дивногорске было всего шестеро пациентов с коронавирусом, – говорит Виталий Степанович. – По двое пришлось на две бригады, и по одному – еще на две. За каждую смену водители и фельдшеры получили по 3 300 и 11 000 соответственно. Теперь за май им будут доначислены суммы до 25 000 и 50 000 рублей.

КОММЕНТАРИЙ

Список получателей выплат расширен

- Все правила начисления стимулирующих надбавок сотрудником медицинских учреждений были прописаны в Постановлениях правительства РФ № 415 и № 484, - объясняет Сергей Скрипкин, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Красноярском крае. – По этим нормативным документам не было дано разъяснений. И поэтому в каждом медучреждении, в каждом регионе трактовали их, как могли. В разных больницах как прочитали текст постановления, так и произвели выплаты. Самой спорной оказалась формулировка «за фактически отработанное время». Ее трактовали везде по-разному, считали: минуты, часы, смены. Поэтому интернет до сих пор пестрит открытыми письмами врачей, которые чувствуют себя обманутыми. Наш ОНФ и все представители регионов написали письмо в национальную медицинскую палату с просьбой конкретизировать условия для выплат. И 15 мая в Постановление № 484 были внесены изменения, где подробно расписано, кто именно и как должен получать все надбавки. Все медработники, которым по каким-то причинам не были начислены стимулирующие из федерального бюджета, получат доплаты.

Более того, в ближайшие дни будут внесены изменения в Приказ Красноярского края, согласно которым право на стимулирующие выплаты за счет краевого бюджета получат все, кто так или иначе сталкивался с больными коронавирусом. То есть будет расширен список должностей, которые должны получать выплаты, куда войдут водители скорой помощи, работники неспециализированных больниц, которые могли контактировать с зараженными covid-19. Там же будут прописаны выплаты для тех медработников, которые не заболели, но вынуждены находится на карантине после контакта с больными коронавирусом. Для них предусмотрены компенсации не менее размера их заработной платы. Национальная медицинская палата совместно с ОНФ и правительством Красноярского края разработали изменения и дополнения по стимулирующим выплатам из краевого бюджета, губернатор нас поддержал. И скоро эти изменения вступят в силу. А перерасчет для всех медицинских работников будет произведен с марта.

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