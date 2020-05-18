2020-05-18T11:09:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 18 мая 2020 года: всего 1872, за сутки – 107 случаев с COVID-19

Рассказываем о новых случаях заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 18 мая 2020 года
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 18 мая 2020 годаНовые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 18 мая 2020 годаФото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба на 14 часов 18 мая в в Красноярском крае зарегистрировано всего 1 872 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19 на 44 территориях края, в том числе за последние сутки зарегистрировано 107 случаев заболевания. Таким образом показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 65,1. Темп прироста за сутки – 6,1 %. Медики и эпидемиологи проводят работу по выявлению и медицинскому наблюдению за контактными лицами, направляют их на лабораторное обследование.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 1 238 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 120. Снято с медицинского наблюдения 17 770 человек за истечением срока наблюдения, в т.ч. за последние сутки 55. Проведено тестов на коронавирус всего 134 364, из них за последние сутки –4 538.

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Ситуация в поселке Еруда в Северо-Енисейском районе Красноярского края требует активных действий: по последним данным количество зараженных коронавирусом вахтовиков перевалило за 300. Эпидемиологи и медики работают там без выходных и перерыва. Вертолетами туда везут медицинское оборудование и все новые бригады врачей. Добровольцы в белых халатах, точнее в белых скафандрах, включаются в процесс буквально с борта вертолета (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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