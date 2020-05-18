Больницы Красноярска и края получили подарки от Валерия Семенова

Очередная партия телевизоров была доставлена в Краевую клиническую больницу, Краевую городскую детскую больницу №8 и Красноярскую межрайонную клиническую больницу скорой медицинской помощи, а также наборы бытовой техники получили больницы в Норильске и на Таймыре.

В медучреждениях Красноярского края более 1000 врачей работают в режиме изоляции, спасая жизнь и здоровье своих земляков. В течение месяца, не выходя из стен медучреждений, они круглосуточно стоят на передовой борьбы с COVID-19, и, как подчеркивает парламентарий, оказать помочь и сделать их условия проживания и отдыха более комфортными – считает своим долгом. Решение об адресной поддержке медиков региона было принято еще в апреле, накануне обращения к партийцам Дмитрия Медведева с призывом оказать помощь в борьбе с пандемией коронавируса и ее последствиями.

«Выразить признательность врачам, оказавшимся в эпицентре борьбы с коронавирусной инфекцией, я планировал достаточно давно, но в связи с карантинными ограничениями не смог прилететь лично, поблагодарить наших медиков. Почему именно телевизоры и бытовая техника: я считаю, что обеспечение средствами защиты – это дело государства, региональных органов власти, и отмечу, что правительство и губернатор Красноярского края с этим успешно справляется. А вот помочь в создание комфортных бытовых условий для врачей, находящихся в режиме изоляции – считаю своим личным долгом», - отметил Валерий Семенов.

В рамках партийной акции #Спасибоврачам парламентарий приобрел за собственные средства телевизоры, холодильники, кулеры для питьевой воды, микроволновые печи и электрочайники, которые уже переданы в больницы краевого центра, городов Норильск, Дудинка, Канск и Лесосибирск. Доставку товаров произвели волонтеры «Единой России». В Туруханскую районную и Игарскую городскую больницы холодильники поступят после открытия навигационного сезона.

Врачи медучреждений выразили благодарность сенатору, отметив, что в сложившейся ситуации, так или иначе, находятся в «спартанских» условиях и любое внимание, помощь или поддержка сейчас особа приятна. Также медики региона отмечают, что полученные подарки будут востребованы и поле завершения пандемии.

Главный врач краевой больницы Егор Корчагин передал благодарность Валерию Владимировичу от себя лично и от врачей, работающих сегодня в изоляции. Он подчеркнул, что врачам, медсёстрам, санитаркам в условиях, когда они лишены простых житейских радостей, общения с семьями и родными, важно знать, что о них помнят и ценят их работу. Главный врач поблагодарил всех, кто оказывает поддержку сотрудникам – артистов, выступающих перед окнами госпиталя, безымянных добровольцев, которые радуют медиков сладостями, благотворителей, подаривших кофе-машины.

«Еще раз хочу сказать от чистого сердца огромные слова благодарности нашим врачам. Вы сегодня на передовой борьбы с коронавирусом. Совсем недавно мы праздновали 75-летие Победы, и если раньше, 75 лет назад все было для победы, все было для фронта, то сегодня вы на фронте, вы на передовой борьбы с этой страшной инфекцией. А тыл в сегодняшней ситуации – это мы, все те, кого вы лечите, оберегаете, спасаете жизнь. Мы благодарны вам. Я считаю, что каждый житель нашей страны, нашего края должны оказать посильную, даже просто моральную поддержку словами благодарности за то, что сегодня делают наши врачи. Успехов вам, и самое главное, берегите себя и свое здоровье», - заключил парламентарий.