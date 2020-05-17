Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 18 мая 2020 года: 1 765 заразившихся, инфекция в СФУ, открытие парка

По данным оперативного штаба на утро 18 мая 2020 года в Красноярском крае зарегистрировано всего 1 765 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 44 территориях края. За последние сутки количество инфицированных увеличилось на 114 человек. С начала эпидемии в крае проведено 129 826 тестов на коронавирус всего, из них за последние сутки – 3 976. Выздоровевших уже 542 человека, умерших – 18.

Открылся Центральный парк

Хорошая новость для красноярцев – для посещения вновь открылся Центральный парк. Об этом администрация парка сообщила на своей странице в соцсети. Режим работы – с 11 до 22 часов, каждый день. Можно погулять с семьей, заняться спортом, съесть хот-дог или бургер, послушать музыку, полежать на лавочке. Парковые белки ждут своих меценатов с орешками и семечками (подробнее).

Снимают с карантина общежитие

В Красноярске снимают с карантина общежитие на улице Краснопресненской, 31 (поселок Цементников). Соответствующее постановление подписал и.о. главы города Владислав Логинов. Оно уже опубликовано на официальном сайте города, так что можно ознакомиться. Здание было закрыто на карантин с 1 мая, после того, как подтвердились 19 случаев коронавируса среди жильцов. 15 человек были госпитализированы, 4 находились на амбулаторном лечении. Здание двухэтажное, коридорного типа, 19 комнат. Прописаны 60 человек, по факту живут 42 (подробнее).

Еще одна бригада врачей направилась в Еруду

Красноярская краевая больница направила в поселок Еруду 14 своих сотрудников. Это уже вторая команда главного медицинского учреждения края.

- Первая команда из 11 специалистов ККБ отправилась на помощь врачам Северо-Енисейского района 10 мая – сразу, как только стало ясно, что ситуация с коронавирусом на Олимпиаднинском горно-обогатительном комбинате грозит выйти из-под контроля. Врачи увезли с собой дополнительные лекарства, оборудование, средства индивидуальной защиты. Накануне им на помощь отправились еще шесть врачей- реаниматологов и хирургов, а также восемь медицинских сестер (подробнее).

Коронавирус в СФУ

В общежитии Сибирского федерального университета, который находится на улице Борисова, подтверждены случаи заражения коронавирусом. Официальную информацию опубликовала пресс-служба университета, чтобы предотвратить возможную дезинформацию. Это уже второй случай заболевания в университетском коллективе. Ранее сообщалось о преподавателе, живущем в 4-м общежитии (подробнее).

Первый умерший в соседнем регионе

По информации минздрава Тувы, в регионе зарегистрирован первый летальный случай пациента с COVID-19. Всего с начала эпидемического периода на территории республики зафиксировано 299 официально подтвержденных случаев. За минувшие сутки плюс 30. Благополучно вылечились и выписаны 54 человека. Проведено 20 972 лабораторных исследований (подробнее).