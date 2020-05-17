Услышали мужчин и испугались: в Туве сотни человек до утра искали в лесу четверых ребятишек

- Их искало полсела, представляете. Родственники, соседи, жители всех ближайших улиц. Даже кто не знал семьи детей, но услышали о пропаже, они пришли. Администрация школы подняла всех, кого могла. Обошли все закоулки в селе, все заброшенные дворы, дома и сараи, опросили всех знакомых. Только вот в полицию родители позвонили почему-то в последнюю очередь, когда уже было 12 часов ночи, - рассказывает «Комсомольской правде»-Красноярск Анисья Монгуш, инспектор ПДН села Хову-Аксы Чеди-Хольского района Тувы.

Возмутителями спокойствия, всполошившими село, в котором живут более 3,5 тысяч человек, стали четверо детей. Несколько месяцев назад из Кызыла в село переехала семья – молодая разведенная мама с тремя ребятишками, сыновьям 4 и 7 лет, дочке – 9. Рядом по соседству живет 12-летняя Долаана* (имя изменено – прим.ред.). Дети легко подружились. 11 девочка позвала новых друзей гулять, показать им село. Мама их отпустила, она доверяла соседке. Дети ходили по улицам, заглянули посмотреть строящиеся дома. Потом Долаана привела всех к себе домой, где ребятишки плотно поехали.

А вот что произошло дальше: около 14 часов дети оправились на площадку отдыха. Это место в 400 метрах от села, где местные жители любят проводить время. Тут есть горка, качели, песочницы. Там друзья-подружки наигрались, заскучали, а домой идти не хотелось. Вот кто-то из них и предложил сходить в березовую рощу, которая начиналась сразу за площадкой.

Майор полиции Анисья Монгуш нашла ребятишек в три часа утра. Фото: пресс-службе МВД России по Республике Тыва

А уже было около 9 часов вечера. Село находится в гористой местности. Здесь как только солнце скрывается за вершиной, все – темнота за считанные минуты падает. Дети зашли в рощу и сумерки упали. Отвага у отчаянной четверки тут же пропала. Они сели в кучку, обнялись, чтобы согреться и стали ждать, когда их найдут.

- Было около полуночи, когда мать Долааны позвонила в полицию. Личный состав немедленно собрался. Мы сосредоточили поиски именно на березовой роще, - продолжает Анисья Монгуш. – Ходили, светили фонариками, кричали и звали детей по именам. В моей группе было четыре женщины, одна из них – старшая сестра Долааны. Она тоже кричала. И дети вышли на ее зов. Представляете, они слышали, как их звали мужчины, но не отозвались, потому что испугались. А на женский голос вышли. И находились они всего в 500 метрах от села.

Дети были перепуганы, голодные и замерзшие. Днем там тепло, по ночам температура до нулевой отметки падает, все-таки май еще. А они – в легкой дневной одежке. Подвергались ли дети опасности? Однозначно – это же тайга, дикий лес, дикие звери. Сюда взрослые стараются по одному не заходить, а тут дети от 4 до 12 лет. Родителям придется объясняться с инспектором ПДН.

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На другом конце провода звенит нежный, тоненький, но бодрый детский голосок. 4-летняя Саглана Салчак не говорит по-русски, только на тувинском, но я слышу, как она отвечает на наш вопрос через помощницу Саяну Чыпс, это руководитель отделения соцподдержки семьи в Тере-Хольском районе Тувы (подробнее).

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