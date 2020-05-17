Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 17 мая 2020 года: подтвержден у 1651 человек, двое умерли

По данным оперативного штаба на утро 17 мая в Красноярском крае зарегистрировано всего 1651 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19 на 43 территориях края, в том числе за последние сутки – 61 случай. Таким образом показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 57,4. Темп прироста за сутки – 3,8 %. Медики и эпидемиологи устанавливают лиц, которые контактировали с новыми инфицированными, они пройдут тестирование и затем будут взяты под медицинское наблюдение.

Сейчас под медицинским наблюдением на дому находится всего 1 171 человек, в том числе за последние сутки взяты 91 человек. Сняты с медицинского наблюдения с начала эпидемии в Красноярском крае 17 618 человек – за истечением срока наблюдения, в то числе за последние сутки 108. Проведено тестов на коронавирус всего 125 850, из них за последние сутки – 5 022.

Из хороших новостей – количество выздоровевших уже 531 человек, это плюс 31 за сутки. Из плохих – к сожалению, статистика умерших пациентов с коронавирусом выросла: умерли двое мужчин, оба из возрастной группы риска. Один – в Красноярске, второй – из территорий. И на аппаратах искусственной вентиляции легких – 18 пациентов.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.