2020-05-16T16:09:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 17 мая 2020 года: рост числа заболевших и умерших продолжается, прилетели туристы из Гоа, в крае разворачивают полевой госпиталь на 420 человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Красноярске и крае на 17 мая 2020
Татьяна РЯБИНИНА
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Число заболевших в крае пока растет. Каждый день - десятки новых случаев заражения.Число заболевших в крае пока растет. Каждый день - десятки новых случаев заражения.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае – по данным на 16 мая 2020 года –за все время пандемии в Красноярском крае 1651 подтвержденный диагноз (+61 за сутки).

531 человек выздоровели (+31 за сутки), 18 человек умерли (+2 за сутки).

Темп прироста за сутки – 3,8%. Проведено тестов на коронавирус всего 125 850, за последние сутки - 5022.

Под наблюдением 1171 человек (+91 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки 108 человек. Все эти данные приводит оперативный штаб.

Еще одна партия туристов из-за границы прилетела в Красноярск. На этот раз из Индии. Это уже 17 рейс из-за рубежа, который вывез людей, застрявших в чужой стране из-за пандемии коронавируса. На этом рейсе из 290 пассажиров было только 13 красноярцев. Остальные отправились в другие города.

Подробности здесь.

Особое внимание сейчас - Северо-Енисейскому району, где в поселке вахтовиков произошла вспышка коронавирусной инфекции. Очаг коронавирусной инфекции - на территории Олимпиадинского горно-обогатительного комбината.

"По поручению Губернатора Красноярского края в вахтовом поселке развернут мобильный госпиталь на 420 человек. Из резервного фонда Правительства края выделено необходимое оборудование – палатки, раскладушки, печки и постельные принадлежности для развертывания полевого лагеря на 180 человек. Сейчас это оборудование прибывает на промплощадку. Кроме этого, по нашему запросу Министерство обороны развернет в Северо-Енисейском районе военный госпиталь на 100 коек и обсерватор на 1000 мест", - сказал Анатолий Цыкалов.

Подробности здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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