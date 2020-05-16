В Красноярск вернулись туристы из Индии

Международные рейсы из-за пандемии из Красноярска не выполняются с 22 марта. Режим самоизоляции действует более полутора месяцев, но за границей все еще остаются российские туристы

В ночь с 15 на 16 мая на родину прилетел Boeing 777 авиакомпании «Россия». Это не конечный путь этого борта: из Красноярска он отправился до Екатеринбурга, а потом и до Москвы, но процедуру проверки все пассажиры прошли в Красноярске.

Всем было выдано предписание уйти на двухнедельную самоизоляцию: их встретили представители Роспотребнадзора, специальный рейс развез туристов по домам и обсерваторам. В обсерваторы поехали те, кто по каким либо причинам не может уйти на карантин в домашних условиях.

Всех, кто не может ехать домой, отвезли в обсерватор.Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, с 23 марта красноярский аэропорт встретил 16 аналогичных рейсов и 4610 пассажиров.

Контроль прошли в Красноярске, но многие отправятся дальше, в родные города.Фото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, каждый самолет в последнее время становится событием! Ведь, согласно статистики МАА (Международной ассоциации аэропортов), среди 33 крупных аэропортов России падение пассажиропотока за апрель составило 93%, показатель аэропорта Красноярск составил 88% (25 011 человек). Для сравнения: в апреле 2019 года аэропорт встретил и отправил более 193 тысяч человек.

Андрей Метцлер, генеральный директор международного аэропорта Красноярск:

— Ситуация из-за пандемии остается неблагоприятной для всех аэропортов и авиакомпаний России и мира. Но это не значит, что работа остановлена: в апреле для поддержки авиакомпаний мы разработали антикризисную программу и предлагаем скидку до 70% на все основные услуги по наземному обслуживанию. Минимальный гарантированный размер такой скидки составляет 35%. Также аэропорт продолжает функционировать в прежнем режиме с соблюдением всех мер по предотвращению распространения вирусов.