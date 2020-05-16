2020-05-15T17:54:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 16 мая 2020 года: маски в автобусах, туристы из Гоа, выплаты врачам

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Красноярске и крае на 16 мая 2020
Ася ЖУКОВА
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В автобус только в маске.В автобус только в маске.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае – по данным на утро 16 мая 2020 года – достигло 1590 человек, сообщили в оперативном штабе. За минувшие сутки заболевших COVID-19 стало больше на 48 человек. Инфекция проникла в 43 города и района региона. За весь период вылечили 500 пациентов (+42 за сутки).

В автобусы перестанут пускать без масок

Со следующей недели в общественный транспорт Красноярска (автобусы, троллейбусы и трамваи) могут перестать пускать без защитных масок. За соблюдением режима будут следить экипажи – водители и кондукторы. Сначала обещают действовать напоминаниями (через информатор) и разъяснениями. Если пассажир откажется надеть маску, могут и высадить.

Подробности здесь.

Эвакуированных из Гоа туристов вернули домой

Еще одна партия туристов из-за границы прилетела в Красноярск. На 15 мая был намечен очередной вывозной рейс, на этот раз из Индии. Все это люди, которые застряли в чужой стране из-за пандемии коронавируса. Рейс, о котором идет речь, доставил пассажиров из Гоа в Красноярск, а затем в Екатеринбург и Москву.

Еще одна партия туристов из-за границы вернулась в Красноярск. Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще одна партия туристов из-за границы вернулась в Красноярск.Фото: Мария ЛЕНЦ

Подробности здесь.

Красноярцам рассказали, как получить СНИЛС для ребенка

Новые выплаты на детей, утвержденные Правительством России, станут серьезным подспорьем для многих семей, красноярских и не только. Чтобы получить президентские выплаты – 10 тысяч рублей на каждого ребенка – необходим СНИЛС. А у некоторых малышей этого документа не оказалось или он утерян. Как же получить СНИЛС или узнать его номер?

Подробности здесь.

Расширен перечень выплат специалистам, работающим с COVID-19

Расширен перечень выплат специалистам, работающим с COVID-19. Фото: Мария ЛЕНЦ

Расширен перечень выплат специалистам, работающим с COVID-19.Фото: Мария ЛЕНЦ

Это была инициатива медиков, и ее подержал глава региона Александр Усс. За апрель дополнительные выплаты получили 2015 сотрудников из 56 госпиталей. После этого минздрав вместе с экспертами провел мониторинг ситуации. И как итог – было предложено внести в существующие положения некоторые изменения.

Подробности здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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