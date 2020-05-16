Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 16 мая 2020 года: COVID-19 подтвержден у 1590, вылечили 500

По информации оперативного штаба на утро 16 мая, количество зараженных COVID-19 в Красноярске и крае составило 1590 человек. За последние сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 48, 37 из них из Красноярска. Темп прироста за сутки – 3,1%.

В целом же заболевание проникло в 43 города и района региона. За весь период пандемии вылечили 500 (+42 за сутки).

Заболевание проникло в 43 города и района региона.Фото: Мария ЛЕНЦ

Под медицинским наблюдением на дому находятся 1188 пациентов, за последние сутки взято 197. Снято с контроля 17510, за последние сутки - 179. Всего проведено тестов на коронавирус 120828 (это +5240 за последние сутки).

Круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции - 8 800 100 56 53.