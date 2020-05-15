«Сможете убить этих крыс?»: видео очной ставки Анатолия Быкова с киллером опубликовал СК

Появилось видео очной ставки Анатолия Быкова, подозреваемого в заказе двойного убийства, с киллером Сергеем Бакуровым и еще одним организатором, Владимиром Татаренковым. Напомним, экс-политику, бизнесмену, меценату было предъявлено обвинение. Показания против него дали бывшие подельники.

По словам адвоката Анатолия Быкова, это случилось еще 7 мая. Однако видео СК опубликовал только сейчас.

Сначала слово дали киллеру Сергею Бакурову:

Свидетель указывает на Анатолия Быкова как на заказчика двойного убийства.Видео: СК России.

«18.06.94 было покушение на Быкова. Быков, Татаренков и Чучков говорили о покушении, после чего… я не сначала разговора участвовал. Быков говорил, что взорвали двое. Это все организовал Наумов, предложил мне и Чучкову: вы сможете убить этих крыс? Я и Чучков дал согласие».

Потом подельнику Быкова - Владимиру Татаренкову:

«17 июня 1994 мне домой позвонил Быков Анатолий Петрович, сказал, что на него было совершено покушение, попросил приехать. Я взял с собой Чучкова, Бакурова и Качурина. Приехали в город Красноярск. Анатолий Петрович рассказал, что покушение организовали Наумов и Войтенко и что их надо убить. Мы согласились. Впоследствии 24 июля 1994 года Бакуров и Чучков убили Наумова и Войтенко. Это убийство организовал Быков Анатолий Петрович, так как он сказал нам: «Их надо убить». Его люди предоставляли нам квартиру для проживания на время убийства, потом мы скрывались в домах, предоставленных им».

- Анатолий Петрович, Вы подтверждаете показания?

- Нет, ни одного слова, - отрезал Быков. - 25 лет назад Владимир шутил на эту тему. Что произошло за это время, что он не шутит? Я не знаю, когда он шутил, а когда правду говорил. Этого не было, о чем говорит!

Выбрали меру пресечения - почти два месяца СИЗО.Фото: Мария ЛЕНЦ

Позже следователь уточнил у Татаренкова:

- По какой причине ранее Вы не рассказывали о причастности Быкова к совершению преступления, а в настоящий момент указываете на него?

- Из чувства солидарности – раз. И из того исходя, что, может, в чем-то помог бы. Но помощи не увидел за весь срок, просидел очень много. Я себе ничего не выгадываю, мне уже мало осталось до освобождения. И я решил: пусть каждый отвечает за свое. Решил дать показания, - признал он.

Два месяца в СИЗО

Напомним, Анатолий Быков, которому молва приписывает два десятка убийств, был задержан 7 мая. На следующий день Свердловский районный суд избрал меру пресечения – месяц и 26 дней в СИЗО.

Вот версия следствия. В первой половине 94 года у Александра Наумова, который был членом группировки Быкова, произошел с ним конфликт. По мнению Наумова, Анатолий Петрович несправедливо распределял доходы от их деятельности - большую часть денег оставлял себе.

По дороге из суда.Фото: Мария ЛЕНЦ

Через некоторое время перед машиной Быкова прогремел взрыв, он решил, что это дело рук Наумова и его приятеля Войтенко. Значит, их нужно ликвидировать. Операцию Быков поручил Владимиру Татаренкову. За Наумовым и Войтенко была установлена слежка.

24 июля 1994 года, когда они ехали на машине по Свердловскому району, киллеры - Сергей Бакуров и Владимир Чучков – расстреляли автомобиль из автомата и пистолета.

Бакурова приговорили к пожизненному лишению свободы, Чучков до сих пор в розыске. Татаренкову в 2012 году дали 13 лет колонии. А теперь вышли на второго предполагаемого организатора убийства.

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