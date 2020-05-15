«Ледяная вода хлынула в дома»: Якутию топит мощным паводком

- Такого потопа не было уже лет пять, - признаются местные… Большая вода пришла: на днях ледяная каша хлынула на улицы поселка Жатай (это пригород Якутска). Несколько часов – и подтопило все, улицы, огороды, дома…

Всему виной – ледяной затор на реке Лена. Из-за него уровень воды в Жатае поднялся на полтора метра выше критической отметки. Дальше – больше.

- Вода пришла быстро, очень даже быстро. Сегодня в четыре часа встали - уже вода была во дворе. Потопило, но, как вам сказать, избушку потопило, сады, поля потопило, теплицы потопило - все потопило, - сетует жительница поселка Вера Санникова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/779207" frameborder="0"></iframe> МЧС эвакуируют жителей из затопленных округов Якутска.Из-за ледяного затора в пригородном поселке Якутска Жатай уровень воды превысил критическую отметку почти на полтора метра

Женщину, ее мужа и еще многих поселковых спасателям пришлось эвакуировать.

По улицам теперь можно плавать на лодке.

- Проводим эвакуации, вот вывезли отсюда семью в составе пяти человек: дед со старухой (дед-инвалид, двухлетний ребенок и двоих парней, - делится Геннадий Алексеев, заместитель начальника управления поисково-спасательных работ и ликвидации ЧС «Службы спасения Якутии».

Дома стоят в воде, людей вывозят.

Беда, говорят люди. Ситуация очень острая. Так что еще в среду, 13 мая, мэр Якутска Сардана Авксентьева ввела режим чрезвычайной ситуации. В зоне подтопления оказались десятки домов, где живут 170 человек. Только предварительная сумма ущерба уже больше 12 миллионов рублей.

КОММЕНТАРИЙ МЧС

Такого паводка в Жатае не было лет 5.

- Активная фаза ледохода проходит в бассейне реки Лена у города Якутск. В результате остановки ледохода на реке Лена у Кангалассы сохраняется высокий уровень воды, наблюдается выход воды на пойму у города Якутск. Подтоплены также 52 приусадебных дачных участков микрорайона Даркылах. Для оказания помощи населению привлечены 12 человек и 5 единиц техники (в том числе 2 плавательных средства).