«Ледяная вода хлынула в дома»: Якутию топит мощным паводком
- Такого потопа не было уже лет пять, - признаются местные… Большая вода пришла: на днях ледяная каша хлынула на улицы поселка Жатай (это пригород Якутска). Несколько часов – и подтопило все, улицы, огороды, дома…
Всему виной – ледяной затор на реке Лена. Из-за него уровень воды в Жатае поднялся на полтора метра выше критической отметки. Дальше – больше.
- Вода пришла быстро, очень даже быстро. Сегодня в четыре часа встали - уже вода была во дворе. Потопило, но, как вам сказать, избушку потопило, сады, поля потопило, теплицы потопило - все потопило, - сетует жительница поселка Вера Санникова.
МЧС эвакуируют жителей из затопленных округов Якутска.Из-за ледяного затора в пригородном поселке Якутска Жатай уровень воды превысил критическую отметку почти на полтора метра
Женщину, ее мужа и еще многих поселковых спасателям пришлось эвакуировать.
По улицам теперь можно плавать на лодке.
- Проводим эвакуации, вот вывезли отсюда семью в составе пяти человек: дед со старухой (дед-инвалид, двухлетний ребенок и двоих парней, - делится Геннадий Алексеев, заместитель начальника управления поисково-спасательных работ и ликвидации ЧС «Службы спасения Якутии».
Дома стоят в воде, людей вывозят.
Беда, говорят люди. Ситуация очень острая. Так что еще в среду, 13 мая, мэр Якутска Сардана Авксентьева ввела режим чрезвычайной ситуации. В зоне подтопления оказались десятки домов, где живут 170 человек. Только предварительная сумма ущерба уже больше 12 миллионов рублей.
КОММЕНТАРИЙ МЧС
Такого паводка в Жатае не было лет 5.
- Активная фаза ледохода проходит в бассейне реки Лена у города Якутск. В результате остановки ледохода на реке Лена у Кангалассы сохраняется высокий уровень воды, наблюдается выход воды на пойму у города Якутск. Подтоплены также 52 приусадебных дачных участков микрорайона Даркылах. Для оказания помощи населению привлечены 12 человек и 5 единиц техники (в том числе 2 плавательных средства).
На территории Якутска введен режим ЧС из-за угрозы паводков.По информации регионального МЧС, паводковая обстановка реках Якутии развивается согласно прогнозам
ИСТОЧНИК KP.RU