СНИЛС для ребенка в Красноярске 2020: как и где получить, как узнать номер документа

Новые выплаты на детей, утвержденные Правительством России, станут серьезным подспорьем для многих семей, красноярских и не только. Чтобы получить президентские выплаты – 10 тысяч рублей на каждого ребенка – необходим СНИЛС. А у некоторых малышей этого документа не оказалось или он утерян. Как же получить СНИЛС или узнать его номер? Об этом «Комсомольской правде – Красноярск» рассказала пресс-секретарь Пенсионного фонда Нина Бондарева.

КАК ПОЛУЧИТЬ СНИЛС?

- Для этого человек лично должен прийти в отделение Пенсионного фонда или МФЦ. Дистанционного информация не предоставляется – согласно закону о защите персональных данных.

ЧТО НУЖНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ?

- С собой нужно иметь: паспорт заявителя (обычно это мать или отец). Или, если ребенку 14, он может обратиться сам, придя со своим паспортом. Также надо заполнить анкету.

ГДЕ МОЖНО ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ?

- Это легко сделать дома, она находится на сайте Пенсионного фонда – в разделе «Жизненные ситуации». Там есть рубрика СНИЛС (в ней есть вся информация, как его получить). Найти анкету, заполнить, принести в Пенсионный фонд.

КАКИЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ СРОКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СНИЛС?

- В Пенсионном фонде СНИЛС можно получить сразу же, как только человек принес заявление. Это делается за 10-15 минут, прямо при заявителе. А в МФЦ процедура занимает 5 дней.

КАК УЗНАТЬ НОМЕР СНИЛС?

- Тоже требуется личное присутствие. По телефону передавать такие данные нельзя, поскольку мы не знаем, кто именно интересуется и с какими целями.

КАК ИСКАТЬ СНИЛС НА ГОСУСЛУГАХ?

- Если вы зайдете на сайт Госуслуги, возьмите заявление, которое вам нужно, например «Выплата детям от 0 до 3 лет» или «От 3 до 16». Там при заполнении данных на ребенка есть кнопка – «Найти СНИЛС». И, если он у него есть, система его найдет.

ЕСЛИ СИСТЕМА НЕ ВИДИТ СНИЛС, ТО?

- Многие жалуются, на одного ребенка СНИЛС прошел, на второго нет, хотя он существует. Это проблема не Пенсионного фонда, а системы. На нее сейчас падает колоссальная нагрузка. Только в Красноярском крае полмиллиона детей имеют право на эту выплату. Мы рекомендуем: подождите 2-3 дня и попробуйте снова. Должно все «подцепиться».

КАК СЭКОНИМИТЬ ВРЕМЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ?

- Если родитель решил идти в Пенсионный фонд или МФЦ лично, он одновременно может написать заявление на СНИЛС ребенку и на выплату, чтобы не приходить два раза.

КОНКРЕТНО

Как красноярцам получить президентские выплаты 10 000 рублей на ребенка?

В понедельник, 18 мая, в 13.00 в группе ВКонтакте «КП-Красноярск» и на сайте krsk.kp.ru на все вопросы о том, как получить президентские выплаты 10 000 рублей на ребенка, ответят специалисты отдела социальных выплат Пенсионного фонда по Красноярскому краю. Как узнать или получить СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования)? Кто может подать заявление? Как дата рождения влияет на право получения выплаты? Каковы сроки подачи документов?