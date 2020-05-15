«Без штрафа и упрёка». Садовым товариществам необходимо как можно быстрее заключить договоры на вывоз мусора

Согласно данным местных администраций, больше всего садовых товариществ на левобережье Красноярска расположены в Октябрьском районе города (77) и в Емельяновском районе (123). Всего же в левобережной технологической зоне их свыше двухсот.

Договоры с региональным оператором уже заключили 92 СНТ. Садоводы и дачники, получающие услугу, отмечают, что вздохнули с облегчением: «головная боль» с вывозом бытового мусора их больше не беспокоит. Не нужно набивать грязными, дурно пахнущими мешками багажники автомобилей. Тем, у кого нет личного автомобиля, больше не приходится «выкручиваться из ситуации» или просить об услуге соседей-автовладельцев.

«Все садоводческие товарищества должны заключить договоры на вывоз мусора – это их обязанность по закону, – говорит директор «Красноярской рециклинговой компании» Илья Ильин. – Места, где будут оборудованы площадки накопления, члены СНТ могут определить совместно на общем собрании. Со своей стороны, наша компания оказывает помощь в решении всех необходимых вопросов. Наши специалисты выезжают на встречи, помогают выбрать места, консультируют по приобретению контейнеров».

Он добавил, что собственники земельных участков со статусом земель под ИЖС могут установить индивидуальные контейнеры, главное – чтобы к месту, где планируется их разместить, мог подъехать мусоровоз. Если проезд затруднён, хозяева могут выкатывать контейнеры к проезжей части к приезду машины. Стоимость услуги по вывозу ТКО для домовладения – 79 р. 74 коп с человека в месяц. С дома в садовом обществе 216 рублей.

Председатель СНТ «Снежница» Анатолий Васильев отмечает, что, помимо основного договора с региональным оператором, в этом году товарищество заключило с «КРК» еще и дополнительный договор на вывоз крупногабаритного мусора.

«Основной договор на вывоз ТКО мы заключили с оператором ещё в 2019 году, оборудовали площадку сразу на 13 товариществ. Согласовали время работы мусоровоза. Но часто на площадке оказывались «некондиционные» отходы, которые мусоровозы не могли увезти. Теперь решили и эту проблему. А доступ на площадку ограничили, туда могут выносить мусор лишь те, кто уже оплатил услугу. Это, к сожалению, необходимая мера, часто оставить там отходы норовят те, кто не желает оплачивать вывоз мусора у себя в СНТ».

Несмотря на то, что заключение договора с региональным оператором по обращению с ТКО входит в обязанности СНТ, более ста товариществ этого пока не сделали. Однако им стоит поторопиться.

Дело в том, что все садовые товарищества в 2020 году должны будут впервые подавать в Росприроднадзор отчётность по форме 2-ТП (отходы). Форма утверждена приказом Росстата от 12.12.2019 № 766. В этом году данные нужно передать за прошлый, 2019 год.

Однако есть три условия, при выполнении которых садовые товарищества от подачи нового вида отчётности освобождаются:

- СНТ заключило договор с региональным оператором;

- количество твёрдых коммунальных отходов, образующихся на территории СНТ, не превышает 0,1 т;

- на территории СНТ вообще нет отходов в связи с тем, что там не велась никакая деятельность.

Во всех остальных случаях подача отчётности в Росприроднадзор обязательна, а нарушителям придётся заплатить штраф. Председателям СНТ нарушение обойдётся в сумму от 10 до 20 тысяч рублей, собственно СНТ – от 100 до 150 тысяч рублей (основание: ст. 2.4, ч.2 ст.13.19 КоАП РФ). Такие же штрафы полагаются за неполные или недостоверные сведения.