2020-05-15T11:20:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 15 мая 2020 года: за сутки COVID-19 заболели 48 человек, один погиб

Рассказываем о новых случаях заразились коронавирусом в Красноярске и крае на 15 мая 2020 года
Ася ЖУКОВА
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Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 15 мая 2020 года.Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 15 мая 2020 года.Фото: Мария ЛЕНЦ
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По данным на 14 часов 15 мая 2020 года, в Красноярске и крае подтверждено 1590 случаев заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе. За минувшие сутки COVID-19 заразились еще 48 человек, 37 из Красноярска.

География распространения инфекции – 43 города и района региона. Темп прироста за сутки – 3,1%. Вылечили 500 (+42 за сутки), погибли 16 (+1).

- Умерла пожилая женщина, в Красноярске, - уточнили в пресс-службе министерства здравоохранения. - Кроме того, 17 человек находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Под медицинским наблюдением на дому 1188 человек, за последние сутки взято 197. Снято с контроля 17510, за последние сутки 179. За весь период пандемии проведено тестов на коронавирус 120828 (это +5240 за последние сутки).

Круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции - 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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