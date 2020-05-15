«Норникель» продолжает поддерживать малый и средний бизнес

Закончился единый период нерабочих дней, страна понемногу приходит в себя. Теперь уже регионы оценивают свои возможности, насколько будет безопасным на местах ослабить карантинные меры. Правительство Красноярского края поэтапно снимает ограничения на своих территориях. Больше всех этому радуются, без преувеличения, те, кто трудится в малом и среднем бизнесе – в торговле, сфере услуг, производстве товаров народного потребления.

Именно малый и средний бизнес понес наибольшие финансовые потери за минувшие шесть нерабочих недель (с 28 марта) и сейчас нуждается в содействии. Причем рассчитывать он может не только на государство. Крупные предприятия всегда брали на себя социальную ответственность, а в период эпидемии эта помощь становится бесценной.

С коронавирусом уже научились справляться, но он еще никуда не ушел, а санитарные правила по профилактике заболевания COVID-19 еще никто не отменял. Поэтому чтобы магазины, парикмахерские, ремонтные мастерские, столовые, перевозчики снова заработали, нужны средства индивидуальной защиты для сотрудников.

В Норильске зарегистрировано более 5560 частных фирм. Предприниматели дают не только рабочие места, но и обеспечивают качество жизни в городах, где живут работники одной из крупнейших добывающих компаний мира. «Норникель» для Норильска – градообразующее предприятие и этим все сказано.

- Мы считаем, что сектор малого и среднего бизнеса очень важен, потому, что именно эти предприятия поддерживают сервис, оказывают услуги и обеспечивают качество жизни в городах нашего присутствия. И очень хочется сохранить предприятия, сохранить этот сектор, чтобы и дальше он продолжал работать, и наши сотрудники могли пользоваться их услугами. И уровень жизни, и качество жизни осталось привычным, когда мы выйдем из пандемии, - рассказала директор департамента социальной политики «Норникеля» Светлана Ивченко.

Руководством компании было принято решение приобрести и безвозмездно передать средства индивидуальной защиты малому и среднему бизнесу для организации безопасной работы. Причем, отметим, не только в Норильске, но и в других городах, где работают предприятия «Норникеля» - Мончегорске и в Печенгском районе. Более 7 тысяч частных организаций получат 9 тысяч литров антисептических средств для обработки рук, 646 тысяч масок и более 200 тысяч комплектов перчаток. А для Норильска приобретена еще и 21 бактерицидная лампа. Общая стоимость всех СИЗов превысила 30 миллионов рублей.

Кроме того, арендаторы объектов компании в Норильске и Мончегорске получили каникулы по оплате арендных платежей. Кредитные каникулы на полгода предоставлены социальным предпринимателям – участникам благотворительного проекта компании «Мир новых возможностей». В Норильске была создана платформа-агрегатор для малого и среднего бизнеса, где предприниматели могут рассказать о своих услугах и товарах для организации онлайн-продаж. Для предпринимателей организованы консультации по юридическим и бухгалтерским вопросам.

Добавим, что в целом на борьбу с COVID-19 «Норникель» выделил 10,5 миллиардов рублей.