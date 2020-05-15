Адвокат Анатолия Быкова прокомментировал предъявленное экс-депутату обвинение

Анатолию Быкову, экс-политику, бизнесмену, меценату, предъявили обвинение в организации двойного убийства. Об это сообщили сразу несколько сетевых изданий. Пояснив, что бывший подельник Быкова, Владимир Татаренков, дал против него показания на очной ставке. Но все это было еще неделю назад, пояснили «Комсомольской правде – Красноярск».

Может, домашний арест?

- Очная ставка с Татаренковым была в первый день, когда задержали Анатолия Петровича. 7 мая его привезли в Следственный комитет, и спустя полчаса началась очная ставка. Что касается обвинения, то, как было первоначальное обвинение от 8 мая, то так и осталось. Не знаю, почему это сейчас стало так активно обсуждаться. Это не некое новое обвинение, - прокомментировал ситуацию «Комсомольской правде – Красноярск» адвокат Анатолия Быкова Алексей Прохоров. - Сейчас Анатолий Петрович в следственном изоляторе. Из новостей: звонил сегодня Свердловский районный суд, получил мое заявление об ознакомлении с протоколом судебного заседания. А оно подавалось одновременно с апелляционной жалобой. Исходя из этого, можно сделать вывод: Свердловский районный суд получил почтой мою апелляционную жалобу. И в ближайшее время будет передавать материалы в краевой суд. Касаемо чего жалоба? Мы требуем отменить постановление Свердловского районного суда и вынести новое решение – об избрании иной, более мягкой меры пресечения. Это либо домашний арест, либо запрет на совершение определенных действий, либо залог на сумму от миллиона рублей. Потому что по делам такой категории залог начинается от этой суммы.

Расстреляли в 94-м

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1272" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/777465" frameborder="0"></iframe> Задержание Анатолия Быкова. Видео СК РФ.

Напомним, Анатолий Быков, которому молва приписывает два десятка убийств, был задержан по подозрению в организации расстрела двух человек в 94-м году. На следующий день Свердловский районный суд избрал меру пресечения – месяц и 26 дней в СИЗО.

Вот версия следствия. В первой половине 94 года у Александра Наумова, который был членом группировки Быкова, произошел с ним конфликт. По мнению Наумова, Анатолий Петрович несправедливо распределял доходы от их деятельности - большую часть денег оставлял себе.

Свердловский районный суд избрал меру пресечения – месяц и 26 дней в СИЗО.Фото: Мария ЛЕНЦ

Через некоторое время перед машиной Быкова прогремел взрыв, он решил, что это дело рук Наумова и его приятеля Войтенко. Значит, их нужно ликвидировать. Операцию Быков поручил Владимиру Татаренкову. За Наумовым и Войтенко была установлена слежка.

24 июля 1994 года, когда они ехали на машине по Свердловскому району, киллеры - Сергей Бакуров и Владимир Чучков – расстреляли автомобиль из автомата и пистолета.

Бакурова приговорили к пожизненному лишению свободы, Чучков до сих пор в розыске. Татаренкову в 2012 году дали 13 лет колонии. А теперь вышли на второго предполагаемого организатора убийства.

Прошли митинги

После ареста Быкова в Красноярске прошли сразу два митинга - в поддержку и против.

Правда, участников не набралось и полсотни. Акция в поддержку Быкова состоялась у краевой библиотеки. Правда, даже сторонники Анатолия Петровича назвали ее провокацией. А у СИЗО, где находится подозреваемый, был еще один митинг – уже против него. Участники призывали задерживать тех, кто помогал Анатолию Быкову.

Особняк Анатолия Быкова.Фото: Мария ЛЕНЦ

Если первая акция протекала довольно вяло, говорят прохожие, то вторую завершили полицейские. Мероприятие не согласовано, к тому же это нарушение соцдистанции и режима самоизоляции, заключает рассказавший о мероприятии Владимир Владимиров.

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