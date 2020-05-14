Низкий полон живым и вечная память мертвым

В этом году День Победы впервые отмечался дома в семейном кругу. Проект красноярского «Ростелекома» и «Комсомольской правды» «Спасибо за Победу!» вобрал в себя семейные истории военных лет, эмоции и мысли о войне и о мире. Сегодня мы возвращаемся к прямому эфиру и вспоминаем о том, что прозвучало 9 Мая.

- Я хочу поздравить всех со славной датой, от всего сердца поблагодарить ветеранов и тружеников тыла, которые верили в будущее, несмотря ни на что, и сделали почти невозможное, чтобы мы могли радоваться мирному небу. Память о войне живет в каждой семье, - директор красноярского филиала «Ростелеком» Евгений Петров рассказал и о своей семье. - Оба моих деда служили Родине. Первый, чью фамилию я ношу, Петров Семен Антонович, - труженик тыла. Он участвовал в эвакуации Харьковского тракторного завода и строительстве Алтайского тракторного, единственного в стране завода, выпускавшего тракторы для армии и тыла. Именно эти тракторы позволили сохранить сельское хозяйство и снабдить армию и тыл продовольствием. Второй дед, Пономарев Михаил Степанович, прошел всю Великую Отечественную войну, воевал на Белорусском и Украинском фронтах, получил несколько ранений, но дошел до Берлина. Участвовал в штурме немецкой столицы и получил медаль «За взятие Берлина» - этой наградой гордится вся наша семья. Но возвращаясь домой, на Алтай, его эшелон не остановился. Мой дед участвовал в боях на Дальнем Востоке. В свой день рождения, 6 ноября 1945 года, он вернулся домой живым и здоровым.

Мира, добра и благополучия, здоровья и мудрости всем нам. Низкий поклон вам, участники войны!

- Меня зовут Галина, я ветеран труда и вдова ветерана войны. Благодарю президента, губернатора, мэра за поддержку, за поздравление, за внимание. Войну я встретила под Москвой, у мамы нас было шестеро, папу забрали на фронт. Он не вернулся, пропал без вести. Замуж вышла за участника войны, моему мужу шел 29-й год, он прошел войну, награжден орденами и медалями. Мы прожили 40 лет.

- От себя, от министерства цифрового развития, от всех, кто трудится в сфере информационных технологий, поздравляю с Днем Победы. Эта война коснулась каждой семьи. Наши деды и прадеды сражались на фронте, а их жены, матери без устали трудились в тылу. Благодаря этому у нас есть жизнь, дом, Родина и мирное небо, - сказал министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин. - В этом году, когда мы не можем поздравить ветеранов лично, на помощь приходят информационные технологии, связь, интернет. Мы вместе с коллегами, операторами, провайдерами прилагаем все силы, чтобы вы были на связи с родными и близкими и не чувствовали себя одинокими.

- Мы очень ждали этот 75-й мирный майский день, праздник, когда мы чествуем наших героев. Нас объединяет одно общее чувство: безмерная благодарность творцам Победы за то, что отстояли мир, за тот пример, на который мы равняемся, - с таким поздравлением обратился к красноярцам глава города Сергей Еремин.

- День Победы - это один из главных праздников современной России, он связывает воедино все поколения, все народы. Мы учимся у дедов и прадедов не сдаваться, идти вперед, - сказал глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Евгений Вершинин. - Фашистские войска пытались пройти на Север. Диксон вошел в историю Второй мировой войны как самая восточная территория, где шли бои. В конце августа 1942 года к острову подошел крейсер «Адмирал Шеер». Гитлеровцы хотели высадить десант, чтобы перерезать Северный морской путь. Но моряки-североморцы, народное ополчение отстояли Диксон и сохранили важнейшую транспортную артерию. Сегодня караваны судов снабжают всем необходимым всю заполярную Россию. Каждый таймырец знает и помнит о подвиге земляков. Для нас Диксон - это остров-герой.

Своими мыслями поделился митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон:

- День Победы связан с воинским подвигом, гражданским, патриотическим, человеческим, христианским, нравственным. Это подвиг, который оплачен драгоценной ценой жизней людей, спасших страну от фашистского ада. Низкий поклон и колоссальная безграничная благодарность. Я родился через десять лет после Победы, в 1955 году, и когда пошел в школу, уже не было руин - это огромный труд, и это тоже победа, трудовая победа. День Победы бессмертен, как и Святая Пасха. Да хранит нас Господь.

Для Бориса Бодикова, председателя регионального отделения «Поискового движения России» по Красноярскому краю, это особый день:

- Это одна из памятных дат, которую чтит каждый поисковик. Для нас все, что связано с войной, - ежедневный труд.

Его дочке Светлане 8 лет, и она - участница пяти Вахт Памяти. Света поздравила красноярцев такими строками:

- Народ сплотился воедино,

К Победе путь был одержим.

С лихвой хлебнули люди горя

В боях с врагом все как один.

Все вспоминается до боли,

Те годы строгие войны.

Досталась всем такая доля

Поклон всем низкий до земли.

Свою семейную историю рассказала Ольга Абросимова, директор краевого Центра развития семейных форм воспитания:

- Очень горжусь, что моя семья внесла большой вклад в Победу. У меня погибли два деда, они награждены медалями «За отвагу». Один из них вынес с поля боя 17 раненых и командира. Он пропал без вести. Похоронка сейчас перед глазами лежит, перечитываю со слезами. Я так и не произнесла слово «дед». Бабушки сохранили любовь к погибшим мужьям, не вышли замуж. Низкий поклон живым и вечная память ушедшим.

К радиомарафону присоединился Станислав Тузлуков, железнодорожник из Москвы. Он едет на велосипеде с самой западной точки страны - Балтийска и до Владивостока. И за символичные 75 дней намерен преодолеть более 9 тысяч километров:

- Я нахожусь на трассе, 975-й километр, еду на Канск. Поздравляю все слушателей, уверен в том, что победа наших дедов и прадедов, всего советского народа никогда не будет забыта. И свой велопробег я посвящаю тому, чтобы напомнить молодому поколению, какой ценой и благодаря кому мы живем в мирной стране.

От первого лица

«Спасибо за Победу!» в прямом эфире сказали главы регионов - Красноярского края, Хакасии, Тувы.

- День Победы - это особая дата в календаре исторических событий. Три четверти века отделяют нас от победного мая 1945 года, и подвиг поколения, спасшего страну от фашизма, обретает все больший масштаб, - сказал в своем обращении губернатор Красноярского края Александр Усс. - Долгожданная победа ковалась днем и ночью, на фронте и в тылу. Миллионы людей отдали свою жизнь, чтобы воцарился мир на земле. Наш священный долг - быть достойными памяти павших. Низкий поклон ветеранам за то, что они выстояли в этой войне и сохранили страну. Ваши свершения - основа для созидательных дел на долгую перспективу. Я хочу пожелать ветеранам здоровья, долголетия и внимания близких. А всем красноярцам - успеха и благополучия.

- Этот день всегда наполнен особыми чувствами: радости, гордости и одновременно горечи и боли. 1418 дней и ночей - целая эпоха для нашей страны. Наши земляки сражались на всех фронтах с первого до последнего дня, - сказал глава Республики Хакасия Валентин Коновалов. - За это время в Хакасии было подготовлено почти 20 тысяч бойцов-стрелков. В республике шла подготовка кадров для авиации, истребителей танков, телефонистов, лыжников. Родом из Хакасии и 309-я стрелковая, ставшая потом легендарной, Пирятинская дивизия. Для страны и фронта республика поставила более трех миллионов тонн угля. Из 60 тысяч хакасских призывников каждый третий не вернулся домой. Выдержать такие испытания под силу не каждому народу.

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол обратился с самыми теплыми словами к ветеранам:

- Мы наследники солдат Победы, и я вместе со всеми жителями республики горжусь тем, что Тува, тогда суверенное государство, тоже была на этой войне вместе с Россией, с Советским Союзом. Тысячи наших жителей воевали в составе сибирских дивизий, остановивших врага под Москвой. Их имена увековечены в Книге Памяти, на стелах нашего Мемориала Победы, но главное, они в сердцах и будут там всегда.

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