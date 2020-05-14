2020-05-14T20:24:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 15 мая 2020 года: штрафы за маски, отмена экзаменов и выплаты медикам

Мы собрали последние новости о ситуации с COVID-19 в Красноярске и крае на утро 15 мая 2020 года
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 15 мая 2020 годаКоронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 15 мая 2020 годаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Информация оперативного штаба на утро 15 мая 2020 года в Красноярском крае: зарегистрировано с начала эпидемии 1542 лабораторно подтвержденных случаев

заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 53,7. Темп прироста за сутки – 1,4 %. Для сравнения предыдущий показатель темпов прироста – 6,5 %.

Штрафы за нарушение

С 13 мая в Красноярском крае введен масочный режим. Изменения в указ, обязывающие использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, в понедельник подписал губернатор Красноярского края Александр Усс. Но на основании чего будут выписываться штрафы, стало известно только сегодня (подробнее).

Штрафы за нарушении масочного режима детьми

В Красноярске с 12 мая 2020 года официально действуют масочный режим. Но придерживаются его далеко не все. Причем среди тех, кто не носит маски есть и родители с детьми. Разбираемся, почему не все родители обеспечивают своих чад средствами индивидуальной защиты и какой штраф им грозит за отсутствие маски у детей в Красноярске во время коронавируса (подробнее).

Отмена экзаменов

Учебный год в Красноярском крае для первоклассников завершится до 22 мая, для остальных - до 30 мая. В министерстве образования края пояснили, как будет проводиться итоговая аттестация в 9-ых и 11-ых классах. Для учащихся 9-х классов отменят обязательные экзамены по русскому языку и математике, итоговые оценки будут выставляться на основании четвертных. Что касается сроков проведения ЕГЭ, они тоже могут быть перенесены (подробнее).

Дополнительные выплаты медикам

В Красноярском крае медицинские работники, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19 и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, начали получать обещанные президентом стимулирующие выплаты. Уже получили их на свои счета, вместе с апрельской заработной платой, сотрудники станции скорой помощи Красноярска (подробнее).

Фейковые слухи

В родительских чатах в социальных сетях и мессенджерах появилась информация о том, что якобы в скором времени все школьное обучение в стране станет постоянным. И уже с 1 сентября дети полностью перестанут ходить в школу. Многие родители поверили людям, выдающим себя за экспертов, выразили свое возмущение. Кому это нужно – нагнетать обстановку в нынешней ситуации – остается только догадываться. Министр образования края Светлана Маковская официально прокомментировала слухи (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Штрафы за отсутствие маски у детей в Красноярске во время коронавируса: как не стать плохими родителями
По закону, средства индивидуальной защиты во время коронавируса в Красноярске должны быть даже на грудничке. Поэтому за отсутствие маски у детей мамам и папам могут выписать штраф
Вирусолог объяснил, можно ли заразиться коронавирусом от использованной медицинской маски
В Санкт-Петербурге хотели даже поставить для использованных медицинских масок специальные контейнеры, потому что они могут представлять биологическую угрозу горожанам
"Вирус проникает через глаза": врач-инфекционист рассказал, вредны ли ИВЛ при коронавирусе и почему болеют медики
Заместитель главврача тольяттинской больницы Николай Каравашкин поделился своим опытом работы с коронавирусными больными и спрогнозировал всплеск заболеваемости в селах
Новости 24
В Красноярске дополнительные выплаты уже получили сотрудники станции скорой помощи
За рукоприкладство ответил: житель Красноярского края заплатил 80 тысяч рублей избитым соседям
Украденного под Красноярском 1,5-годовалого ребенка нашли и вернули матери
В Красноярске парень проглотил наркотики, только бы не попасться полиции
Министр образования Красноярского края прокомментировала фейковую информацию о переходе на дистанционное обучение на постоянной основе
В Хакасии пьяный дебошир ударил полицейского, приехавшего по вызову на бытовой конфликт
Чтобы спилить дерево в Красноярске, придется получить разрешение
Банк УРАЛСИБ продлевает до 30 июня обслуживание карт с закончившимся сроком действия
В Хакасии коронавирусом заразился врач-гинеколог: в списке контактов 18 женщин
В Красноярске пожарные приехали тушить подвал, а нашли плантацию конопли
Известный в Красноярске адвокат в прошлом отсидел пять лет в колонии
В Красноярске предприниматели подарили школьникам 10 компьютеров
В Красноярском крае за 3 месяца выявили 34 поддельные пятитысячные купюры
Райффайзенбанк снижает ставку по льготной ипотеке до 6,19%
В Красноярске две девушки украли корзины с цветами с памятника ветерану Великой Отечественной войны
Разыскиваются: под Красноярском мужчина увез 1,5-годовалого ребенка в неизвестном направлении
У красноярской санитарки домушники украли 60 тысяч рублей и набор кружевного нижнего белья
В Туве умер первый пациент с COVID-19
Экс-глава управления культуры Красноярска планирует работать в одном из районов края
Где логика: глава Дивногорска застыдил вандалов, разгромивших городской парк
Шла поздравить бабушку с 8 марта. Насмерть сбивший девочку красноярский водитель пошел под суд
Видео: на разборки с одним обидчиком мужчина привел 8 товарищей с оружием
«Это дно, ребята»: вандалы на Гремячей гриве пустили на костер беседку
«Случайно снесший» ограду Троицкого некрополя чиновник займется благоустройством Красноярска
Красноярская медсестра выиграла на бирже в интернете 3 миллиона и осталась без копейки
Tele2 предлагает абонентам объединяться онлайн и платить меньше за связь
Красноярских врачей будут бесплатно возить на такси к пациентам
Доктор Мясников рассказал, защитят ли от коронавируса маски и перчатки