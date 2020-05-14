Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 15 мая 2020 года: штрафы за маски, отмена экзаменов и выплаты медикам

Информация оперативного штаба на утро 15 мая 2020 года в Красноярском крае: зарегистрировано с начала эпидемии 1542 лабораторно подтвержденных случаев

заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 53,7. Темп прироста за сутки – 1,4 %. Для сравнения предыдущий показатель темпов прироста – 6,5 %.

Штрафы за нарушение

С 13 мая в Красноярском крае введен масочный режим. Изменения в указ, обязывающие использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, в понедельник подписал губернатор Красноярского края Александр Усс. Но на основании чего будут выписываться штрафы, стало известно только сегодня (подробнее).

Штрафы за нарушении масочного режима детьми

В Красноярске с 12 мая 2020 года официально действуют масочный режим. Но придерживаются его далеко не все. Причем среди тех, кто не носит маски есть и родители с детьми. Разбираемся, почему не все родители обеспечивают своих чад средствами индивидуальной защиты и какой штраф им грозит за отсутствие маски у детей в Красноярске во время коронавируса (подробнее).

Отмена экзаменов

Учебный год в Красноярском крае для первоклассников завершится до 22 мая, для остальных - до 30 мая. В министерстве образования края пояснили, как будет проводиться итоговая аттестация в 9-ых и 11-ых классах. Для учащихся 9-х классов отменят обязательные экзамены по русскому языку и математике, итоговые оценки будут выставляться на основании четвертных. Что касается сроков проведения ЕГЭ, они тоже могут быть перенесены (подробнее).

Дополнительные выплаты медикам

В Красноярском крае медицинские работники, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19 и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, начали получать обещанные президентом стимулирующие выплаты. Уже получили их на свои счета, вместе с апрельской заработной платой, сотрудники станции скорой помощи Красноярска (подробнее).

Фейковые слухи

В родительских чатах в социальных сетях и мессенджерах появилась информация о том, что якобы в скором времени все школьное обучение в стране станет постоянным. И уже с 1 сентября дети полностью перестанут ходить в школу. Многие родители поверили людям, выдающим себя за экспертов, выразили свое возмущение. Кому это нужно – нагнетать обстановку в нынешней ситуации – остается только догадываться. Министр образования края Светлана Маковская официально прокомментировала слухи (подробнее).