2020-05-14T15:31:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Штрафы за отсутствие маски у детей в Красноярске во время коронавируса: как не стать плохими родителями

По закону, средства индивидуальной защиты во время коронавируса в Красноярске должны быть даже на грудничке. Поэтому за отсутствие маски у детей мамам и папам могут выписать штраф
Екатерина ПЕРЫШКИНА
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В Красноярске детям могут выписать штраф за отсутствие маски?В Красноярске детям могут выписать штраф за отсутствие маски?Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске с 12 мая 2020 года официально действуют масочный режим. Но придерживаются его далеко не все. Причем среди тех, кто не носит маски есть и родители с детьми. Разбираемся, почему не все родители обеспечивают своих чад средствами индивидуальной защиты и какой штраф им грозит за отсутствие маски у детей в Красноярске во время коронавируса.

По закону, административная ответственность для детей за отсутствие маски наступает только с 16 лет. Но это не значит, что родители останутся безнаказанными. Юристы объясняют, что носить маски нужно всем, даже грудничкам. Просто трактоваться отсутствие маски на ребенке, младше 14 лет, будет не как административное правонарушение, а как недобросовестная забота родителей о ребенке и его здоровье. Маму, папу или других законных представителей могут привлечь в рамках закона о профилактике безнадзорности, в соответствии с Семейным кодексом.

Но несмотря на угрозу наказания, не все красноярские родители готовы надевать на детей маски. Если сами взрослые уже смирились с необходимостью дышать несвободно, то дети в масках – это очень редкое зрелище в магазинах и автобусах.

- Я вообще не представляю, как можно надеть на двухлетнего ребенка маску! – недоумевает Татьяна, мама маленькой Кати. – У нас с шапками то проблема, целая война, чтобы надеть ее, когда выходим гулять, а тут – маска. Да и зачем она? Уже давно объяснили, что маски нужны больным людям или при непосредственном контакте с зараженными. А она у меня в коляске сидит, когда мы заходим в магазин. Какие у нее контакты?

Многие красноярцы даже не знают, что детские защитные маски существуют. Но они есть, стоят примерно столько же, сколько и многоразовые маски для взрослых – 130-250 рублей, в зависимости от материала. Вот с одноразовыми – сложнее, их практически нет в красноярских аптеках.

- Маска в помещении значительно ухудшает процесс дыхания, - объясняет Руслан Медведев, врач-педиатр. – А это, особенно для ребенка может быть чревато, в частности вызвать гипоксию. Более того, все, что ограничивает ребенка, доставляет ему дискомфорт, и как следствие – начинается плач. Я вообще, смутно представляю маму, которая сможет терпеливо наблюдать при поездке в автобусе как ее ребенок кричит, и не снять маску. Ребенку, особенно грудного возраста, невозможно объяснить, что это делать нужно, да и дети постарше не очень поддаются уговорам. Поэтому я бы посоветовал родителям все-таки поменьше бывать в людных местах с детьми. Ну а если такая необходимость возникла, не подвергать их лишним контактам. Надевать детям маски я порекомендовать не могу, мне кажется, это нецелесообразно, да и, особенно родителям грудничков, сделать нереально.

В call-центре по противодействию коронавирусной инфекции пока не знают случаев привлечения родителей к ответственности за то, что их ребенок находится в общественном месте без маски. Но предполагают, что на первом этапе представители правоохранительных органов ограничатся предупреждением и разъяснением, а злостных нарушителей будут привлекать к ответственности, как недобросовестных родителей.

КОНКРЕТНО

Телефон горячей линии единого контакт-центра по противодействию коронавирусной инфекции: 8-800-100-53-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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