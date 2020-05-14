2020-05-14T14:06:53+03:00
Общество

Кто на свете всех богаче: депутаты Заксобрания Красноярского края обнародовали свои доходы

Рассказываем, какие доходы получили в минувшем году народные избранники
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Кто на свете всех богаче: депутаты Заксобрания Красноярского края обнародовали свои доходыКто на свете всех богаче: депутаты Заксобрания Красноярского края обнародовали свои доходыФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Настала пора обнародовать декларации своих доходов, полученных за 2019 год. По закону это должны делать все депутаты и госслужащие, занимающие руководящие должности. И первыми информацию выдали депутаты Законодательного собрания Красноярского края.

Самым богатым оказался Артур Мктрчан – он задекларировал 56,4 миллиона рублей. Известно, что он представляет интересы жителей Канска, там же ведет свой бизнес. У него в собственности 13 земельных участков, 56 нежилых и промышленных помещений, несколько единиц разной техники – легковые автомобили, строительная техника и автопогрузчики, мотоцикл, снегоход и другие. Еще есть особняк на 367 квадратных метров. У его супруги доход доставил 20,3 миллиона рублей, у нее также три автомобиля и недвижимость.

На второй позиции по уровню годового дохода Роман Гольдман, владелец и гендиректор многопрофильного холдинга Goldman Group. Представляет интересы жителей Емельяновского района. Он заработал 51,1 миллион рублей. У него более 330 земельных участков общей площадью более 5 миллионов квадратных метров. 3 квартиры, три иномарки и снегоболотоход.

На третьем месте бывший начальник Красноярской железной дороги Владимир Рейнгардт (от Уярского одномандатного округа) с доходом в 33 миллиона рублей. Плюс супруга заработала 3 миллиона рублей. На двоих у них 2 земельных участка, 2 жилых дома и 3 квартиры. А также 2 гаража, автомобили Тоyоtа Land Cruiser, Volkswagen Touareg и УАЗ-3303, трактор, снегоход, квадроцикл и моторная лодка.

Председатель краевого парламента заработал Дмитрий Свиридов заработал в 2019 году 3,44 миллиона рублей, супруга принесла в семейный бюджет 5,24 миллионов. У семьи три квартиры, земельный участок, жилой дом, нежилые помещения, две машины.

Первый заместитель спикера Заксобрания Сергей Попов указал 8,5 миллионов рублей дохода и две квартиры. А второй заместитель Алексей Кулеш – 4,4 миллиона, дом, квартиру, земельный участок и два автомобиля с прицепом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Чтобы спилить дерево в Красноярске, придется получить разрешение
Банк УРАЛСИБ продлевает до 30 июня обслуживание карт с закончившимся сроком действия
В Хакасии коронавирусом заразился врач-гинеколог: в списке контактов 18 женщин
В Красноярске пожарные приехали тушить подвал, а нашли плантацию конопли
Известный в Красноярске адвокат в прошлом отсидел пять лет в колонии
В Красноярске предприниматели подарили школьникам 10 компьютеров
В Красноярском крае за 3 месяца выявили 34 поддельные пятитысячные купюры
Райффайзенбанк снижает ставку по льготной ипотеке до 6,19%
В Красноярске две девушки украли корзины с цветами с памятника ветерану Великой Отечественной войны
Разыскиваются: под Красноярском мужчина увез 1,5-годовалого ребенка в неизвестном направлении
У красноярской санитарки домушники украли 60 тысяч рублей и набор кружевного нижнего белья
В Туве умер первый пациент с COVID-19
Экс-глава управления культуры Красноярска планирует работать в одном из районов края
Где логика: глава Дивногорска застыдил вандалов, разгромивших городской парк
Шла поздравить бабушку с 8 марта. Насмерть сбивший девочку красноярский водитель пошел под суд
Видео: на разборки с одним обидчиком мужчина привел 8 товарищей с оружием
«Это дно, ребята»: вандалы на Гремячей гриве пустили на костер беседку
«Случайно снесший» ограду Троицкого некрополя чиновник займется благоустройством Красноярска
Красноярская медсестра выиграла на бирже в интернете 3 миллиона и осталась без копейки
Tele2 предлагает абонентам объединяться онлайн и платить меньше за связь
Красноярских врачей будут бесплатно возить на такси к пациентам
Доктор Мясников рассказал, защитят ли от коронавируса маски и перчатки