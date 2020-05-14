Кто на свете всех богаче: депутаты Заксобрания Красноярского края обнародовали свои доходы

Настала пора обнародовать декларации своих доходов, полученных за 2019 год. По закону это должны делать все депутаты и госслужащие, занимающие руководящие должности. И первыми информацию выдали депутаты Законодательного собрания Красноярского края.

Самым богатым оказался Артур Мктрчан – он задекларировал 56,4 миллиона рублей. Известно, что он представляет интересы жителей Канска, там же ведет свой бизнес. У него в собственности 13 земельных участков, 56 нежилых и промышленных помещений, несколько единиц разной техники – легковые автомобили, строительная техника и автопогрузчики, мотоцикл, снегоход и другие. Еще есть особняк на 367 квадратных метров. У его супруги доход доставил 20,3 миллиона рублей, у нее также три автомобиля и недвижимость.

На второй позиции по уровню годового дохода Роман Гольдман, владелец и гендиректор многопрофильного холдинга Goldman Group. Представляет интересы жителей Емельяновского района. Он заработал 51,1 миллион рублей. У него более 330 земельных участков общей площадью более 5 миллионов квадратных метров. 3 квартиры, три иномарки и снегоболотоход.

На третьем месте бывший начальник Красноярской железной дороги Владимир Рейнгардт (от Уярского одномандатного округа) с доходом в 33 миллиона рублей. Плюс супруга заработала 3 миллиона рублей. На двоих у них 2 земельных участка, 2 жилых дома и 3 квартиры. А также 2 гаража, автомобили Тоyоtа Land Cruiser, Volkswagen Touareg и УАЗ-3303, трактор, снегоход, квадроцикл и моторная лодка.

Председатель краевого парламента заработал Дмитрий Свиридов заработал в 2019 году 3,44 миллиона рублей, супруга принесла в семейный бюджет 5,24 миллионов. У семьи три квартиры, земельный участок, жилой дом, нежилые помещения, две машины.

Первый заместитель спикера Заксобрания Сергей Попов указал 8,5 миллионов рублей дохода и две квартиры. А второй заместитель Алексей Кулеш – 4,4 миллиона, дом, квартиру, земельный участок и два автомобиля с прицепом.