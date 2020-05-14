2020-05-14T13:51:40+03:00
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Отмена ЕГЭ и ОГЭ в Красноярске 2020: что теперь ждать школьникам и их родителям

Отменят ли ОГЭ и ЕГЭ в Красноярске из-за коронавируса: ситуацию прокомментировала министр образования края
Екатерина ПЕРЫШКИНА
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Предполагается, что ЕГЭ будут сдавать только как вступительные экзамены в вузыПредполагается, что ЕГЭ будут сдавать только как вступительные экзамены в вузыФото: Мария ЛЕНЦ
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Учебный год в Красноярском крае для первоклассников завершится до 22 мая, для остальных - до 30 мая. В министерстве образования края пояснили, как будет проводиться итоговая аттестация в 9-ых и 11-ых классах. Для учащихся 9-х классов отменят обязательные экзамены по русскому языку и математике, итоговые оценки будут выставляться на основании четвертных. Что касается сроков проведения ЕГЭ, они тоже могут быть перенесены.

Также предполагается, что ЕГЭ будут сдавать только как вступительные экзамены в вузы. Обязательные экзамены по русскому языку и базовой математики могут быть отменены. Ученикам, которые не собираются поступать в вуз, оценки в аттестат будут выставлены на основании полугодовых оценок. Соответствующий документ находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ.

Учителям и родителям рекомендовано акцентировать внимание на организацию работу по подготовке выпускников к предстоящим экзаменам с использованием ресурсов, размещенных на официальном сайте Федерального института педагогических измерений, портала образовательного телеканала «Моя школа в онлайн», телеканала ОТР. До окончания учебного года образовательный процесс будет организован с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В таком формате на сегодняшний день обучаются более 340 тысяч ребят в 979 школах.

Появившаяся недавно в родительских чатах фейковая информация о том, что дистанционное обучение в крае планируется ввести на постоянной основе, вызвала много беспокойства у красноярских семей.

- Это информация не соответствует действительности, - пояснила Светлана Маковская, министр образования. - Обучение с применением дистанционных технологий - это временная мера. После того, как ограничительные меры в регионе будут сняты, откроются школы, и ребята продолжат учебный процесс в обычном режиме. Более того, на сегодняшний день, в крае уже в штатном режиме обучаются 5 272 учеников в 96 школах из 15 муниципальных районов, расположенных в отдаленных, труднодоступных местностях. В этих территориях указом губернатора края сняты ограничительные меры.

Каким образом будут организованы праздничные выпускные мероприятия, в ведомстве не комментируют, ждут распоряжений, которые поступят на следующей неделе. Но учителям школ сказали, что последних звонков не будет точно, а вот что будет с выпускными – пока не ясно. Точная дата начала экзаменационной кампании - 2020 также будет озвучена федерацией в ближайшую неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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