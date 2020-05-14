Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 14 мая 2020 года: всего 1542, за сутки плюс 21

По данным оперативного штаба на 14 часов 14 мая 2020 года в Красноярском крае зарегистрировано с начала эпидемии 1542 лабораторно подтвержденных случаев

заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 53,7. Темп прироста за сутки – 1,4 %.

Новых случаев за сутки – 21, все – жители Красноярска. Но в целом география распространения коронавируса – 43 территории края. На втором месте после краевого центра идет Северо-Енисейский район, там в вахтовом поселке крупного предприятия работают медики и эпидемиологи.

По медицинскому наблюдению: на дому находится всего 1 170 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 53 человека. Снято с медицинского наблюдения 17 331 за истечением 14-дневного срока, в том числе за последние сутки 157.

Проведено тестов на коронавирус всего 115 588, из них за последние сутки – 4 093.

Выздоровели и выписаны с начала эпидемии в крае 458 человек. К сожалению, умерших уже 16, но медицинских работников среди них нет. 16 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Напоминаем телефон круглосуточной «горячей линии» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.