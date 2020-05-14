Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 14 мая 2020 года: за сутки COVID-19 заболели 93 человека

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Красноярске и крае – по информации на утро 14 мая 2020 года – перевалило за полторы тысячи человек. Как сообщили в оперативном штабе, всего COVID-19 заболели 1521, за прошедшие сутки еще 93.

Инфекция охватила 43 города и района края, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Темп прироста за сутки составил 6,5%. Среди зараженных:

- 34,3% - от 30 до 49 лет (523 человека);

- 26,2% - от 50 до 64 лет (399);

- по 15% - старше 65 лет и от 18 до 29 лет (226 и 228, соответственно);

- 9,5% - до 18 лет (145 человек).

Чаще болеют мужчины – 61,9%. Из всех зараженных у 48% болезнь протекает бессимптомно.

Проведены тысячи тестов.Фото: Мария ЛЕНЦ

Что касается 93 новых случаев: в Красноярске - 45, в Северо-Енисейском районе - 34, в Сосновоборске и Уярском районе - по 3, в Назарово и Шушенском районе - по 2 и по одному случаю в Железногорске, Канске, Зеленогорске и Минусинском районе.

За все время вылечили 425 пациентов, это еще 50 за сутки, поясняют в минздраве.

Под наблюдением врачей на дому – 1274 человека (+96 за сутки). Снято 17174 (+92). Проведено тестов на COVID-19 111490, за минувший день - 3242. Круглосуточная горячая линия: 8 (800) 100-56-53