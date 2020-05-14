Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 14 мая 2020 года: выплаты врачам, масочный режим, открытие парков

По данным оперативного штаба на утро 14 мая 2020 года, число заразившихся коронавирусной инфекцией в Красноярске и крае достигло 1521. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 93 человек. Таким образом, темп прироста составил 6,5%. За весь период пандемии вылечила 425 пациентов (+50 за сутки).

Стало известно, что ждет нарушителей масочного режима

Он введен в Красноярске и крае 13 мая. Подразумевается, что защитные маски обязательно нужно носить в автобусах, магазинах, аптеках, банках, на детских площадках, остановках, в почтовых отделениях и других общественных местах. Действующий режим самоизоляции в крае продлен до 31 мая включительно. Соответственно, масочный режим будет действовать до этой же даты. Как будут контролировать его соблюдение и наказывать нарушителей?

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Начались выплаты врачам за лечение пациентов с COVID-19

Их уже получили почти 1,5 тысячи человек. «Стимулирующие» начислили в 54 учреждениях, они полагаются 1817 сотрудникам. Повышенную зарплату уже выдали почти 1500. На эти цели выделены дополнительные средства из федерального бюджета. Они уже поступили в большинство медицинских учреждений Красноярска и края.

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Красноярцам рассказали, защитят ли от коронавируса маски и перчатки

Красноярцам рассказали, защитят ли от коронавируса маски и перчатки.Фото: Мария ЛЕНЦ

Об этом сообщил известный доктор, главврач 71 городской клинической больницы Москвы Александр Мясников:

- Перчатки имеет смысл надевать только в одном случае – если ты их непрерывно меняешь. Потрогал – поменял. Поздоровался – поменял. До чего-то дотронулся – поменял. Потому что руки вы моете, тогда перчатки точно так же надо мыть… Какая разница, вы получаете все вирусы и бактерии, не только коронавирус, с руки или с перчатки. Если вы надели перчатки и три часа в них ходите, вы приносите себе только вред.

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В Красноярске открыли парки

Хорошая новость для многих горожан: 13 мая в Красноярске открыли несколько парков. Один из них - на острове Татышев. Теперь там снова останавливаются автобусы, открыта парковка. Напомним, Татышев-парк закрыли для посещения больше месяца назад. С начала апреля даже убрали автобусную остановку, а сам остров патрулировали полицейские. Останавливали и проверяли потенциальных нарушителей режима самоизоляции, введенного в городе и крае.

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Вернули запрет езды по выделенным полосам

Это произошло накануне, 13 мая. Так что по крайним правым полосам теперь, как и раньше, могут двигаться только автобусы, такси и спецтранспорт. Штрафы за езду по «выделенке» отменили в начале апреля. Тогда был объявлен режим всеобщей самоизоляции из-за коронавируса, многие перешли на удаленную работу. В итоге автомобилей на дорогах стало гораздо меньше.

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