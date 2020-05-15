2020-05-15T11:13:31+03:00
Общество

Консультации врачей, киноновинки и фитнес-тренировки: бесплатные сервисы для всех, кто остается дома

До конца мая абоненты «МТС», которые находятся в режиме самоизоляции, могут подключить пакет сервисов для организации комфортной жизни и досуга
Екатерина ПЕРЫШКИНА
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При подключении к телевизионной платформе МТС ТВ пользователь получает бесплатный доступ к расширенному набору сервисов. Предложение доступно для подключения до 31 мая абонентам всех операторов и на SMART телевизорах.Подключаясь к телевизионной платформе МТС ТВ, пользователь получает бесплатный доступ к расширенному набору сервисов. При установке приложения МТС ТВ и подписке на пакет «Просто ТВ» пользователь любого оператора за один рубль получает возможность смотреть 50 телеканалов, более 500 сериалов, игровых и документальных фильмов. Подписка на МТС ТВ открывает доступ к другим цифровым продуктам, которые будут востребованы в период самоизоляции: МТС Библиотека, МТС Фитнес, МТС Music и SmartMed.

Пользователи в течение месяца смогут получить срочную онлайн-консультацию с дежурным терапевтом или профильным специалистом сети клиник МЕДСИ в приложении SmartMed; получат доступ к программам тренировок и рекомендациями по питанию в МТС Фитнес; откроют для себя сотни тысяч книг художественной и профессиональной литературы в МТС Библиотеке и смогут наслаждаться более 50 млн любимых мелодий в высоком качестве и радио без подписки через МТС Music.

Воспользоваться предложением могут действующие и новые подписчики МТС ТВ. Новым подписчикам для доступа к расширенным мультимедийным возможностям цифровых сервисов при установке приложения МТС ТВ или активации акции в приложении необходимо ввести промокод DOMA. После активации подписки «Просто ТВ» пользователь получит sms с единым промокодом для доступа к остальным цифровым сервисам пакета #БудьДома.Те, кто уже воспользовался предложением в апреле, смогут продлить подписку на дополнительные цифровые сервисы по промокоду DOMA2, на пакете «Просто ТВ» действие льготного периода автоматически продлится до 31 мая.

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