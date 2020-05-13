2020-05-13T14:45:36+03:00
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Детские выплаты на детей от 3 до 15 лет в Красноярске 2020: оформить выплаты можно и без СНИЛС

С 12 мая красноярские родители начали обращаться за выплатами на детей. Рассказываем, что делать, если у ребенка нет СНИЛС
Екатерина ПЕРЫШКИНА
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При подаче заявления через личный кабинет на портале es.pfrf.ru достаточно указать имя и дату рождения ребенкаПри подаче заявления через личный кабинет на портале es.pfrf.ru достаточно указать имя и дату рождения ребенкаФото: Мария ЛЕНЦ
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Всем красноярским семьям на каждого ребенка до трех лет выплатят по 5 тысяч ежемесячно (с апреля по июнь), а на детей от трех до 15 лет - 10 тысяч рублей единовременно. Оформить выплаты можно дистанционно через портал Госуслуг или сайт Пенсионного фонда.

Но кроме того, что система не выдерживает нагрузки и сайты постоянно «висят», родители столкнулись еще с невозможностью оформить документы при отсутствии у ребенка СНИЛС. Семьи, оформлявшие выплаты в апреле, как имеющие право на материнский капитал, также сталкивались с такой проблемой. И для них 8 мая Пенсионный фонд упростил процедуру оформления выплаты на детей до трех лет. Теперь родители могут обратиться за средствами, даже если у ребенка еще нет СНИЛС, – страховой номер будет оформлен автоматически по сведениям реестра ЗАГС. Для новых выплат система в скором времени тоже обновится.

При подаче заявления через личный кабинет на портале es.pfrf.ru достаточно указать имя и дату рождения ребенка, после чего СНИЛС будет найден в базе данных и добавлен к заявлению. Таким образом, обратиться и получить выплату можно полностью дистанционно, даже если родители еще не успели оформить СНИЛС детям.

Указывать в заявлении реквизиты, по которым перечисляются средства, тоже стало проще и удобнее. При заполнении электронной формы теперь достаточно указать только БИК банка (банковский идентификационный код) и номер счета, на который необходимо перечислить средства, остальные реквизиты будут заполнены автоматически.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Как рассказали в Пенсионном фонде по Красноярскому краю, семьи часто допускают ошибки при заполнении сведений и должны повторно подавать их, чтобы получить средства. Среди самых распространенных ошибок – когда в качестве заявителя указывается не владелец сертификата, а другой родитель или ребенок. Также часто встречаются опечатки при заполнении имени ребенка или даты его рождения, что не позволяет провести необходимую идентификацию. Некоторые заявители путают банковские реквизиты и вместо расчетного счета указывают номер карты. Специалисты советуют родителям быть внимательнее и не торопиться, заявление на выплату можно подать до октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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