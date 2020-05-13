Масочный режим в Красноярске 2020: как будут контролировать и штрафовать

В соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от 12 мая на территории региона введен «масочный режим». Подразумевается, что защитные маски обязательно нужно носить в автобусах, магазинах, аптеках, банках, на детских площадках, остановках, в почтовых отделениях и других общественных местах. Действующий режим самоизоляции в крае продлен до 31 мая включительно. Соответственно, «масочный режим» будет действовать до этой же даты.

Как будут контролировать и штрафовать?

Мы постарались разобраться, как это будет выглядеть и каким образом будет осуществляться контроль за ношением масок в общественных местах. Патрулирование на улицах – это процесс уже привычный для Красноярска. А что касается магазинов или общественного транспорта – здесь ничего не ясно. Ведь невозможно у входа в каждую торговую точку или на остановках поставить патруль, который будет смотреть, кто в маске, а кто – нет? Представители перевозчиков и крупных торговых сетей Красноярска тоже не понимают, как все это будет происходить, ждут подробных рекомендаций и надеются, что им или надзорным органам не придется разворачивать покупателей или пассажиров без масок.

Более того, в КоАП РФ еще нет статьи именно «за нарушение масочного режима». Юристы предполагают, что тех, кто не носит маски, могут привлекать по ст. 20.6.1 КоАП РФ, как «за невыполнение правил при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Максимальный штраф по данной статье - 30 000 рублей.

Сколько денег понадобится на маски в месяц?

В разных аптеках и магазинах маски стоят по-разному. Маска одноразовая трехслойная в одной из красноярских интернет-аптек стоит: 50 штук – 1750 рублей, 100 штук – 3500 р. В супермаркетах за 5 штук масок просят 159 рублей. То есть одна маска в среднем в Красноярске стоит около 33 рублей.

Посчитаем, во сколько обойдется 20-дневный рабочий месяц среднему работающему красноярцу, передвигающемуся на общественном транспорте два раза в день. В автобусе (туда – обратно) – минимум 2 маски, в магазине у дома, работы или в аптеке – 1 маска, то есть в день человек будет использовать минимум 3 маски обязательно. И это - не считая обязательные дела в выходные. Получается, что работающий человек использует не меньше 60 масок в месяц и заплатит за это около 1980 рублей.

Многоразовые маски, конечно выгоднее. Но их тоже нужно иметь две-три на день и не забывать менять. Самые демократичные варианты можно приобрести за 130-150 рублей, средняя цена за маску с обычными марлевыми вкладышами – 250 руб., респираторы стоят также - от 250 рублей.

Нужна ли маска на улице?

Улица тоже является общественным местом. Тем более места скопления большего количества людей: остановки, парковки, скверы и парки. Но многие доктора настоятельно не рекомендуют носить маски на улице, это может очень плохо отразиться на самочувствии, особенно в жаркую погоду. В группе риска – люди, имеющие заболевания сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Еще до введения в Красноярском крае обязательного «масочного режима», специалисты МЧС тоже советовали горожанам отказаться от ношения защитных масок на улице, так как это не просто нецелесообразно, а даже вредно. На улице полезно дышать свежим воздухом.

Поэтому при использовании масок нужно все же руководствоваться здравым смыслом. Не стоит надевать маски сразу при выходе из дома. Ходить по пустым улицам в респираторах тоже не нужно, также, как и ездить в машине, если в салоне больше никого нет. Специалисты напоминают, что постоянно носить одну и ту же маску нельзя, поскольку можно инфицировать себя дважды.

Экспертное мнение

Как пояснили в пресс-службе ГУВД по Красноярскому краю, с 13 мая жители края обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в общественном транспорте и такси, на остановочных пунктах, а также при посещении организаций, деятельность которых не приостановлена. Сотрудники полиции Красноярского края продолжают осуществлять контроль за исполнением указа губернатора в общественных местах. В первую очередь меры применяются разъяснительные и предупредительные. К каждому случаю сотрудники полиции подходят индивидуально. Сейчас будут настоятельно рекомендовать использовать защитное средство. Необходимо понимать, что принимаемые меры осуществляются в интересах жизни и здоровья наших сограждан.

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Масочный режим в Красноярском крае вводится с 13 мая

С сегодняшнего дня 12 мая, как и было объявлено ранее, на территории Красноярского края вводится масочный режим как дополнительная ограничительная мера, связанная с режимом самоизоляции. В первую очередь, строгий режим будет действовать в краевом центре и территориях, где выявлено большое количество зараженных коронавирусом. (Подробности)