Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 13 мая 2020 года: за сутки COVID-19 заболели 93 человека

Число заразившихся коронавирусом в Красноярске и крае - по данным на 14 часов 13 мая 2020 года – достигло 1521 человека, сообщили в оперативном штабе. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвержден еще у 93 пациентов. География распространения нового заболевания – 43 города и района края. Темп прироста за сутки - 6,5%.

За весь период пандемии COVID-19 врачи вылечили человек 425 (+ 50 в сутки).

Из 93 новых случаев:

- 45 в Красноярске;

- 34 в Северо-Енисейском районе;

- по 3 в Сосновоборске и Уярском районе;

- по 2 в Назарово и Шушенском;

- по одному – в Железногорске, Зеленогорске, Канске и Минусинском районах.

Под медицинским наблюдением на дому 1274 человека, за последние сутки взято под контроль 96. Снято с медицинского наблюдения за сутки 92.

Круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8 800 100 56 53.