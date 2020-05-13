«Ни один церковный колокол не пострадал»: в Красноярском крае сельский священник зарабатывает на сдаче металлолома

- Ни один церковный колокол не пострадал, - шутит Алексей Язев, настоятель Свято-Троицкого храма в Емельяново и храма Параскевы Пятницы в Барабаново, что под Красноярском.

Накануне он обмолвился в социальных сетях, как ему удалось добыть деньги для своей семьи. И в целом его пост был отсылом к тому, что не нужно унывать и опускать руки. Выход из любой ситуации можно найти всегда и в период самоизоляции – тоже.

Вот что настоятель Алексей рассказал "Комсомольской правде"-Красноярск:

– Разгребал завалы на огороде нашего нового приходского дома и обнаружил залежи ржавых железяк. Недолго думая, загрузил прицеп и отправился на металлобазу. В очереди был третьим. Народу прямо много, причем ведь не бомжи какие-то, а нормальные мужики, видимо, работает житейская смекалка, где можно денег раздобыть в трудные времена. Вот и я – полчаса ожидания, десять минут разгрузки и горсть сотенных купюр в руке, хватит почти на полный бак бензина.

Не обошлось без едких комментариев, кто-то ведь считает, что служители церкви как сыр в масле катаются. Однако стереотипы – штука вредная. Может, где-то кто-то и катается, но только наши сельские священнослужители трудности бытия переносят вместе со своими прихожанами.

Нагрузил старых железяк в прицеп и привез на металлобазу. Фото Алексея Язова

- Скажу честно, государственного финансирования у нас нет, потому что церковь отделена от государства. Нет ни грантовых денег, ни субсидий из-за рубежа. Зарплату мы не получаем каждый месяц. А живем на то, что отправит Господь через людей в церковную кружку, - рассказывает настоятель Алексей. – А в связи с самоизоляцией та самая церковная кружка поросла мхом и в ней поселился чудный паучок. Живет он там вольготно, никто его почти не тревожит. Только я иной раз со вздохом смотрю в пугающую пустоту...

Обычно прихожане жертвуют не только деньги, но и продукты, одежду. А сейчас такие времена настали, что людям самим помощь нужна. После вчерашнего поста на карту настоятелю поступило немного денег, он распорядился ими так: треть на семью, треть на хозяйственные расходы по храму, а треть – на продукты для малоимущих.

Семья у священника Алексея Язева – супруга Ольга и четверо сыновей. Старший уже окончил кадетский корпус в Красноярске, младшему 5 лет. Живут в Красноярске. Поскольку их муж и отец теперь вынужден часто оставаться ночевать в приходе ради экономии, скучают по нему. Но без дела тоже не сидят.

- Попадья моя вспомнила, что рукодельница она знатная. Сейчас готовит коллекцию авторских брошей. Больше 20 лет назад я увел ее из мира красноярской богемы, когда-то она была популярным диджеем, училась в архитектурном. А сейчас она – настоящая деревенская попадья, она прекрасно шьет, мастерит руками. И тут мы с ней задумали один проект: просто так просить денег – неинтересно и не очень правильно. Мы решили монитезировать то, что Ольга делает руками. Два месяца назад она увлеклась плетением брошей. И вот теперь, скажу вам по секрету, буквально на днях мы запускаем наш проект в Барабаново. Деньги пойдут в семью, за исключением церковной десятины. Так что сегодня-завтра уладим организационные моменты – и добро пожаловать.

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